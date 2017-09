Potpredsjednik SDP-a i predsjednik primorsko-goranske županijske organizacije stranke Zlatko Komadina izjavio je u petak u Rijeci kako očekuje da će sjednica Glavnog odbora SDP-a pridonijeti relaksaciji u stanju stranke i njenoj stabilnosti.

"Hrvatskoj treba stabilan i jak SDP, kao alternativa HDZ-u i korektiv, te kao jamac demokratskih procesa u zemlji", rekao je novinarima Komadina.

„Očekujem konstruktivnost i odgovornost na sjednici“, dodao je.

Na pitanje novinara može li se dogoditi izbacivanje iz stranke Miranda Mrsića i Milanke Opaćić, Komadina je rekao da je Predsjedništvo SDP-a na zadnjoj sjednici jasno definiralo odgovornosti, ta kako je naznačeno da je učinjena šteta stranci.

"Nisam vrač pa ne znam koje će se mjere pokrenuti"

„Kako će se odrediti Glavni odbor, hoće li biti sazvana nova sjednica Predsjedništva i koje će se mjere poduzeti, vidjet ćemo. Nisam vrač pa ne znam koje će se mjere pokrenuti, a za koje sam ja čut ćete sutra“, rekao je.

Na pitanje o izboru između javnog i tajnog glasovanja o povjerenju predsjedniku SDP-a Davoru Bernardiću, Komadina je rekao: „Ako mi u tijelima stranke nismo u stanju razgovarati otvoreno onda ne moramo ni biti u tim tijelima“.

Na pitanje što znači točka dnevnog reda sjednice Glavnog odbora o zahtjevu za vraćanjem saborskih mandata SDP-u te odnosi li se to na Mrsića i Opačić, Komadina je rekao da se to uopće ne odnosi na konkretna imena, nego na one koji su do sad napustitili stranku.

"Očekujem lijep i sunčan dan"

Predsjednik riječkoga gradskog SDP-a Vojko Obersnel na pitanje što očekuje od sutrašnje sjednice Glavnog odbora, rekao je da 'očekuje da bude lijep i sunčan dan, a da su tada i glave mudrije'.

Komentirajući na novinarski upit razmišljanja o javnom ili tajnom glasovanju u stranačkim tijelima, Obersnel je rekao kako bi svatko morao naći hrabrosti, snage i odgovornosti da jasno i javno na stranačkim tijelima govori o svim temama - "kada se radi o radu u stranci, kada govorimo o kolegama i stranačkim drugovima", kazao je. (Hina)