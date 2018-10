Iako su i premijer Andrej Plenković i HDZ očekivali da se predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjasni već ove jeseni hoće li se kandidirati i na sljedećim predsjedničkim izborima, to se neće dogoditi, tvrdi Jutarnji list.

Učinit će to poslije europskih izbora, piše Jutarnji list. Naime, Grabar-Kitarović i dalje je, kako kažu njezini suradnici, usredotočena isključivo na obavljanje predsjedničke dužnosti. Iako dosad nije javno govorio želi li ući u predsjedničku utrku, Zoran Milanović, bivši predsjednik SDP-a, navodno o tome razmišlja vrlo ozbiljno. U posljednje vrijeme je nešto aktivniji u javnosti, a često se i sa svojim suradnicima s kojima je sačuvao kontakte iz vremena aktivnog bavljenja politikom konzultira kako bi ocijenili koje su šanse ako se suprotstavi predsjednici Grabar-Kitarović, koja prema anketama, ima uvjerljivu prednost.

Iz njegova kruga može se čuti da Milanović nikako ne može dopustiti da bude poražen jer bi to značio i definitivan kraj bavljenja politikom. Tako suradnici bliski Milanoviću kažu da se sve više hladi od ideje da se suprotstavi Kolindi Grabar-Kitarović odluči li se ona za drugi mandat, a kako će predsjednica to objaviti tek za sedam mjeseci, i Milanović, ali i krug koji ga podržava, od Ivana Čermaka do Ante Kotromanovića, imaju vremena procijeniti hoće li u utrku za Pantovčak ili ne.

Zasad i u SDP-u šute o tome tko bi mogao biti njihov kandidat, iako se najčešće spominje Tonino Picula, koji će se uskoro morati izjasniti i hoće li ići na europske izbore po drugi mandat u Europskom parlamentu, piše Jutarnji.