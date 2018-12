Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na druženju povodom kraja godine osvrnula se na svoje ponašanje nakon finalne utakmice na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji.

Pokisla Predsjednica koja je ponesena emocijama grlila nogometaše nakon finalne utakmice nogometnog prvenstva u Rusiji slika je koja je obišla cijeli svijet. Neki su je zbog takvog ponašanja hvalili i uzimali ako primjer kako bi se političar trebao ponašati, dok su je drugi kritizirali.

Danas se na druženju s novinarima Predsjednica osvrnula na taj događaj.

''Danas sam bila na predstavljanju knjige o Zlatku Daliću. Upravo su sportaši i njihova postignuća pridonijeli izgradnji prepoznatljivog pozitivnog imidža Hrvatske. Uvijek ističem da nema tih novaca kojima se to može platiti i uvijek ističem riječi jednog britanskog novinara koji je Hrvatsku nakon svih tih uspjeha nazvao ''mighty little Croatia'' (op.a. ''moćna mala Hrvatska'').

Možda su tome pridonijeli kiša i nedostatak kišobrana i zagrljaji. I ako me pitate bih li to ponovila – naravno da bih ponovila, jer to sam ja. Znam da su me neki od vas zbog toga kritizirali. Međutim ja želim zadržati dio sebe kao spontane osobe koja se veseli uspjesima drugih, ali i tuguje, ali i osobe koja je u konačnici čvrsto na zemlji koja će jednog dana kada ode iz ovog ureda biti obična građanka i da u međuvremenu imam pravo i na takvo ponašanje. Isto tako, ne želim biti jedan od onih državnika ili političara koji su lišeni emocija i svedeni na figure koje protokol posjeta ovdje ili ondje.

Uvijek tražim to svoje mjesto. Kad ga tražim, tražim ga za Hrvatsku i duboko vjerujem da protokol ne definira dužnosnike, nego dužnosnici, odnosno državnici definiraju protokol i tako ću se nastaviti ponašati, dosljedna sebi, svom karakteru, svojim uvjerenjima, svojim nacionalnim ponosom i vjerom da ne postoje male države, da je svaka država velika onoliko koliko je mi činimo i od tuda i moja silna vjera u Hrvatsku, unatoč mnogim mojim pokazateljima koji ukazuju na pesimizam u društvu.

Osim toga, držim se i one stare koja se pripisuje navodno Marilyn Monroe ''Women who behave rearly make history'' (op.a. ''pristojne žene rijetko ulaze u povijest''). U tom smislu nadam se da ćemo sljedeće godine nastaviti svi zajedno raditi i na poboljšanju uloge žena i svih manjinskih zajednica u hrvatskom društvu, da ćemo pokazati respekt i poštovanje jedni prema drugima, da ćemo graditi kulturu međusobnog poštovanja i uvažavanja, optimizma, ljubavi prema svojoj domovini'', rekla je Kolinda Grabar-Kitarović.