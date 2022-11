Stanku od međunarodnih obveza za praćenje Svjetskog prvenstva uzet će i naša bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Pripreme su u punom jeku, a Grabar-Kitarović Vatrene će s tribina bodriti u narodnoj nošnji. Zašto je to odabrala i kada putuje u Dohu, otkrila je samo za Dnevnik Nove TV.

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na svjetskom nogometnom prvenstvu u Katru nosit će nošnju koja će u tkanju imati crvena i bijela polja, a kombinirat će je s koraljnom ogrlicom. U posudionici kažu da nitko nikad nije tražio posudbu nošnje za neku utakmicu.

Narodna nošnja na SP u Kataru - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Ova praksa da se građani odijevaju u narodne nošnje je dosta prisutna u našoj povijesti. Ako krenemo iz onog preporodnog doba, sam Ljudevit Gaj je nosio odjeću koja je bila krojena po uzoru na narodnu nošnju tzv. ilirsku surku", pojašnjava ravnatelj Kulturnog centra Travno Josip Forjan.

Grabar-Kitarović u Dohu putuje 26. studenog. Za Dnevnik Nove TV objašnjava zašto je odlučila bodriti Vatrene u neobičnoj modnoj kombinaciji.

Narodna nošnja na SP u Kataru - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Dress code na svečanoj platformi dopušta svečano odijelo ili

traditional attire, odnosno narodnu nošnju. Inače, takvo je pravilo i u diplomaciji. Narodna nošnja je jako prihvaćen način odijevanja u svečanim prigodama. Tako da ćete me vidjeti u tipičnim hrvatskim i crveno-bijelim kombinacijama odijela i nošnji ili njenim kombinacijama, što je i izvrsna promocija Hrvatske", pojašnjava te savjetuje: "Uostalom, why blend in when you can stand out? Ovo ide i za države i za pojedince"

Stručnjak za brendiranje: "Teško da će ostati nezamijećena"

Može odjenuti ili samo košulju ili samo suknju ili sve zajedno, ali s obzirom na visokih 30-ak stupnjeva u Dohi bit će joj sigurno vruće, jer, upozorava Forjan, nošnje same po sebi nisu baš ni udobne.

Bilo po vrućini ili po kiši kao na svjetskom prvenstvu u Rusiji, sigurno će biti zapažena. Stručnjak za brendiranje Dejan Gluvačević vjeruje da Grabar-Kitarović neće ostati nezamijećena.

Josip Forjan, ravnatelja Kulturnog centra Travno Foto: DNEVNIK.hr

"Vjerujem da brojni gledatelji utakmica će pratiti i na Googleu će onda tražiti 'OK, kakva je to nošnja, ima li kakva poruka', tako da vjerujem da će to pozitivno odjeknuti", smatra.

Hrvatska je prije 4 godine u Rusiji ostvarila toliku vidljivost da je PR i marketinški stručnjaci teško mogu izračunati u brojkama, a može li se tako što ponoviti?

"Bez obzira na sve aktivnosti koje ćemo provesti u promociji morat ćemo imati i rezultat na svojoj strani da imamo sve u punom paketu", poručuje Gluvačević.

Možemo samo još reći - sretno.

Više o nošnji koju će bivša predsjednica nositi u Katru pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Valentine Baus.

