U splitskom HNK-u održana je komemoracija za Olivera Dragojevića na kojoj su se okupili članovi obitelji, državni vrh, kolege i prijatelji pokojnog splitskog pjevača.

Komemoracija je završila dugim pljeskom i pjesmom "Vjeruj u ljubav", a dirljivim govorima od Olivera su se oprostili Nikša Bratoš, Tomislav Mrduljaš i Gibonni.

Na komemoraciji su bili i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović te premijer Andrej Plenković.

"Žalosna sam danas jer je otišao čovjek koji je obilježio ne samo cijeli moj život, moje djetinjstvo, s njegovim sam pjesmama odrastala, maštala, radovala se, plakala, već i čovjek koji je toliko značio za Hrvatsku, koji je svojim jedinstvenim dalmatinskim zvukom, osobnošću ujedinio cijelu Hrvatsku i ujedinio cijelo iseljeništvo i jako će nam nedostajati."

Premijer Plenković rekao je uoči komemoracije da je odlazak Olivera veliki gubitak za hrvatsku kulturu, glazbu i za tkivo hrvatskoga društva.

"Rekao sam da je on bio duša Hrvatske. Ja to zaista tako smatram. Mislim da je ono što je on dao u zadnjih praktički pola stoljeća brojnim generacijama naših ljudi nešto što nas je obilježilo, što je dio našeg identiteta, što je dio naših emocija, naših odrastanja. Sjećam se još kao dijete kad je pjevao u Makarskoj na rivi 70-ih godina pa do pariške Olympije kada sam tamo bio, pa do drugih situacija. Bio je sjajan, jedinstven. I iskreno toliko mi je žao da ga je ta bolest koja je zaista bila teška odnijela. Borio se jako, onakav kakav je bio, pun karaktera, pun tog dalmatinskog dišpeta i svega onoga što ga je krasilo. Veliki čovjek i ovo je najmanje danas što svi skupa možemo učiniti za njega", rekao je premijer.

Veličanstveni ispraćaj Olivera gledajte uživo na Novoj TV i DNEVNIK.hr-u od 18:25

Ispraćaj će uživo prenositi i kamere Nove TV u Dnevniku, koji će danas iznimno početi već u 18:25. U zagrebačkom će studiju biti voditelji Romina Knežić i Petar Pereža, a iz Splita će se javljati reporteri Sofija Preljvukić, Mario Jurič i Šime Vičević. Kamera Nove TV bit će i u Oliverovoj rodnoj Veloj Luci, odakle će se javljati Paula Klaić Saulačić.