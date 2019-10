I dok se bore za plaće svojih članova, čelnici sindikata odbijaju odgovoriti kolike su njihove plaće. Plaćaju ih članovi sindikata kroz članarinu, no točan iznos mjesečnih primanja nitko od čelnika ne želi otkriti. Ipak, kad se sumiraju njihove današnje izjave, čini se, kako je, kad su plaće u pitanju, u Hrvatskoj isto - jeste li čelnik sindikata ili državni tajnik.

Pregovaraju o pravima i plaći, organiziraju štrajkove i prosvjede, pjevaju premijeru, no koliko su plaćeni, sindikalni čelnici odbijaju odgovoriti. Štoviše, takva im pitanja smetaju.

"Dajte da vam odgovorim na to pitanje tako da vam neću odgovoriti na to pitanje jer cijela Hrvatska zna kolika je. Pozdravite urednika. Nikad nisam postavio pitanje svoje plaće u 30 godina. Do 44. godine sam imao plaću asistenta, a onda su tijela sindikata došli do zaključka da plaća mora biti u visini državnog tajnika", kaže Vilim Ribić iz Nezavisnig sindikata zanonsti i visokog obrazovanja.

Državni tajnici imaju plaću između 15.000 i 18.000 kuna. Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem svoju je plaću usporedila s premijerovom.

"Puno, puno je manja, manja i od njegovog pomoćnika", napominje Šprem, dok predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec i predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić ističu kako se sindikati financiraju isključivo iz članarine pa svojim plaćama ne trebaju odgovarati državi ni javnosti već samo članovima.

"Plaća predsjednika sindikata Preporod je poznata svim članovima tog sindikata", ističe Stipić.

"Plaća predsjednika Nezavisnog sindikata određena je odlukom Središnjeg odbora sindikata, a od 2003. godine je ista. Ona je tada bila u rangu državnog tajnika u ministarstvu, a sada je niža od plaće državnog tajnika u ministarstvu", napominje Mihalinec.

Čelnik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever i Saveza Samostalnih Sindikata Hrvatske Mladen Novosel s Ribićem imaju dogovor da točne iznose svojih plaća neće objavljivati, no iz SSSH-a stiže odgovor o prosječnoj plaći zaposlenih u tom sindikatu.

"Savez samostalnih sindikata Hrvatske trenutno zapošljava 32 radnika s prosječnom plaćom 7.250 kn neto (48 % radnika visoke stručne spreme), a koje se financiraju isključivo od dobrovoljne članarine članova sindikata", poručuje SSSH.

Čelnik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Boris Pleša poručuje kako mu je plaća u visini "najniže plaće" državnog tajnika.

Koliko na mjesec zarađuju čelnici Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a, Sindikata medicinskih sestara i tehničara odgovor nismo dobili.

Navode da kao čelnik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske prima plaću od 23.500 kuna, Stjepan Topolnjak, na naš upit nije ni potvrdio ni demantirao.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr