Ova žena treba čudo da bi preživjela: "Žao mi je Anka, vidimo da radite samo desnom rukom"

Neki neupućeni putnik namjernik koji se igrom slučaja zatekne u Hrvatskoj mogao bi pomisliti da je kročio u obećanu zemlju čiji se stanovnici kupaju što u medu što u mlijeku. Tako bi se bar dalo zaključiti iz svih onih vijesti kojima se voli pohvaliti hrvatska vlast.

Posljednja u nizu je strelovit rast BDP-a kojim se upravo danas pohvalio i Andrej Plenković. Državni zavod za statistiku objavio je prvu procjenu prema kojoj je BDP u trećem tromjesečju porastao 3,9 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

"To pokazuje da hrvatsko gospodarstvo raste otprilike četiri puta brže nego gospodarstva većine drugih članica Europske unije", istaknut će hrvatski premijer, koji je najavio da bi do kraja mandata ove njegove vlade 82 posto razvijenosti u odnosu na prosjek EU-a.

"To je ono što se osjeti i što će građani, siguran sam, osjetiti i na razini njihovog ekonomskog i socijalnog standarda", zaključio je Plenković ne krijući zadovoljstvo.

Život s crkavicom

I dok vlast likuje i slavi, ljudi poput žene, koju ćemo za ovu prigodu nazvati Anka, ne može sakriti ogorčenost. Jer na kraju svog radnog vijeka ona preživljava sa svega 470 eura.

Anka je radila u dobrostojećoj firmi, o tom razdoblju svog života s ponosom govori. No, stvari su se promijenile kad je doživjela tešku prometnu nesreću u Zagrebu. Na nju i majku naletio je automobil na pješačkom prijelazu. Majka nije preživjela, a Anka se izvukla unatoč teškim ozljedama. Čim se oporavila vratila se na posao.

"Žao mi je, moja Anka"

Dvadesetak godina kasnije pozvali su je na razgovor. "Žao mi je, moja Anka. Vidimo da samo desnom rukom radite. Od danas ste u mirovini", rekli su joj tada.

I s 31 godinom staža završila je svoj radni vijek. Danas bi njezina mirovina iznosila oko 340 eura, no kako koristi obiteljsku mirovinu od supruga koji je preminuo početkom ove godine, preživljava s tih 470 eura. Malo je reći da je razočarana.

"Da sam mlađa, nikad ne bih uplatila ni lipe u mirovinski nego bih sama štedjela. Kupila bih nešto na moru i iznajmljivala. Kud je otišla moja mirovina? Oni kažu u Državni proračun. Znači da sam radila za nerazvijene, za policiju i vojsku, čak i za onu bolnicu u Blatu. Pa zar mi je ovo nagrada? Skrivam to, ne smijem reći nikome, sramota me", priča nam Anka. Svjesna je da od svojih primanja ne bi mogla izgurati mjesec.

"Ponižena sam"

"Ne bih mogla preživjeti da mi nema sina. On i nevjesta mi dolaze, kupuju mi što mi treba. Plaćaju i režije i sve. A teško je živjeti i gledati kako te sin financira. Nekidan mi je kupio kaput, a nevjesta mi je kupila čizmice. Ne bih ja to mogla, nema šanse. A toliko sam ranjena, ponižena sam", ogorčena je.

A Anka nije netko tko kuka, nije joj drago da poznanici znaju za njezinu muku. Ponosna je žena koja smatra da je zaslužila nešto svojim radom, milostinja je za nju ponižavajuća. I ona i njezin suprug radili su u sve tri smjene. "Nismo mi bili neradnici, a pogledajte sad… dali su mi 77 posto njegove mirovine. Pa žene koje nisu radile niti jednog dana imaju 77 posto od svojih muževa. Dali su mi samo taj njegov dio, a moju oduzeli kao da nisam nimalo radila", kaže nam Anka i moli nas da obavezno napišemo jednu usporedbu.

Socijala? Niti čuti!

"To vam je kao da ste svoj novac stavili u banku, a onda oni kažu da vam to oduzimaju jer je, eto, banka donijela takav zakon. I umjesto vašeg novca, oni vam daju crkavicu koju sami odrede", kaže Anka.

Unatoč tim malim primanjima ona ne želi ni čuti za socijalnu pomoć. "Ne bih nikada socijalu uzela, pa da koprive pasem ovdje! Nema šanse, to mi je ispod svega", odlučna je.

Ljudi poput Anke ne žele milostinju. Štoviše, oni je preziru jer ni pod koju cijenu ne žele da ih društvo smatra parazitima. Nisu to niti zaslužili, čitav život su se borili, trudili i radili. A to što Hrvatskoj raste BDP, što agencije dižu kreditne rejtinge, ljudi poput Anke neće osjetiti. Njihova zaslužena primanja nikad neće biti dovoljna za pristojan život. I to što prežive mjesec više ima veze s čudom nego sa svim procjenama statističkog zavoda.

*Tekst je objavljen u sklopu projekta poticanja novinarske izvrsnosti Agencije za elektroničke medije.

