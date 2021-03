Počele su pripreme za blagdan Uskrsa. Jedni će trošiti, drugi nešto i zaraditi. Prošle je godine potrošnja zbog lockdowna bila niža za 14 posto, ove godine ipak se očekuje rast. Provjerili smo kako će izgledati i koliko će stajati blagdanske košarice.

Počeo je uskrsni tjedan, vrijeme kada prosječno hrvatsko kućanstvo potroši 15 posto više novca nego u tjednima tijekom godine. Cijene su uglavnom slične prošlogodišnjima.

"Pa za stol, ako računamo da imamo našu šunku, s kolačima i ostalim do 1000 kuna recimo", govori Zlatica iz Osijeka.

Cijenu košarice diktira sadržaj. S osnovnim namirnicama skromnija će stajati do 700 kuna, srednja u kojoj su i riba i slatkiši oko 1200, a bogata, s janjetinom i pićem, do 1800 kuna.

Sve što će se naći na blagdanskom stolu može biti iz domaće proizvodnje, no uzgojiti, primjerice jedan mladi luk, nije uvijek niti jednostavno niti lako

"Proces traje gotovo cijelu godinu. Posijati lučicu, skinuti lučicu, osušiti, pripremiti, sortirati, poslije posaditi. E onda dođe ovo vrijeme... Pa čupaj, očisti, operi, zaveži", govori povrtlar Damir Lukač.

Prevrtljiva zima proizvođačima nije išla na ruku.

"Mislim da će biti malo manjka našeg domaćeg luka baš zbog te godine", dodaje Lukač.

Kraljica uskrsnog stola svakako je šunka, a tradicionalna slavonska, teška je više od 12 kilograma. Cijena na tržištu iznosi između 70 i 100 kuna po kilogramu. Bez obzira na cijene, sve su Zvonkove šunke unaprijed prodane.

"Moje svinje su stare od 10 do 12 mjeseci i onda ide izrada, soljenje... Bude 5 do 6 tjedana, nakon toga ide dimljenje, to bude negdje do mjesec dana i onda ide u zrionu. Znači, gotovo godinu i pol da bi ona bila gotova za konzumaciju", kaže Zvonko Barić, proizvođač suhomesnatih proizvoda.

Evo i tajne kako je skuhati.

"Šunka se treba navečer namočiti u hladnu vodu da odstoji. I onda je kuhati lagano, lagano i onda kad se skuha, ta se šunka ostavi u toj vodi dok se voda sasvim ne ohladi", objašnjava.

Prošle smo godine bili u potpunom lockdownu, pa se ove godine ipak očekuje rast potrošnje. No još uvijek ćemo ostati daleko u odnosu na 2019., kada smo za Uskrs izdvojili gotovo milijardu i pol kuna.

