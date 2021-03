Nacionalni stožer pozvao je vjernike i svećenstvo na odgovorno ponašanje tijekom nadolazećih uskrsnih blagdana.

Neće se donositi novi epidemiološki okvir, na snazi su one preporuke kao i do sad, ističu, no neki će se običaji ipak morati preskočiti. Na ulazu u crkvu i dalje nema blagoslovljene vode, no ono što nikako ne smijemo prije ulaza zaboraviti je staviti masku na lice i dezinficirati ruke.

U većini crkvi mjesta za sjedenje su označena. Matematika kaže - sjedi se na udaljenosti od 2 metra od ostalih vjernika, a broj ljudi pred oltarom ovisi o njezinoj veličini. Na 7 metara četvornih jedna osoba.

Ići će kontrole

"Kontrole će ići, kontrole idu cijelo vrijeme, kontrole će postojati i ja se nadam da ljudi će sami uvidjeti i voditi o tome računa jer situacija nije dobra, tako da ne vidim pretjerane potrebe za represijom, ali kontrole moraju biti za one koji nisu odgovorni", kazao je Dino Kozlevac, načelnik stožera civilne zaštite Istarske županije.

A tamo gdje je moguće, preporuka je da se u nadolazećim blagdanima mise održavaju što više na otvorenom, te da se video vezom prenose u okolne prostorije ili preko interneta.

"Mi se nadamo da će vrijeme to dopustiti, idu ljepši dani, ali opet i na otvorenom moramo biti oprezni jer po svemu sudeći ovaj virus se stvarno širi puno brže nego njegova ranija varijanta", rekao je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.

"Pa zašto bi bili drugačije, ja Uskrs doživljavam uvijek na jednaki način, to je svetinja, da imam doma oko sebe svoju obitelj, svoju djecu, da mi dođu, da napravimo blagdanski ručak i da se pomolimo i da je to to", navodi Vinko iz Okića.

Ophode i procesije treba izbjeći

Savjet je župama - ophode i procesije svakako treba izbjeći, a gdje je običaj klanjanja pred Presvetim oltarskim sakramentom treba se posebno paziti na razmak.

Veliki četvrtak proći će se bez obrednog pranja nogu i prijenosa svetootajstva. Preporuka je da se pjevanje u crkvama i dalje izbjegava, tako da će se ove godine izvještaj muke gospodnje čitati.

"Sva ona svečanost i ljepota susreta i pjevanja i druženja na blagdane, prvenstveno toga neće biti, kod ljubljena križa neće biti ljubljenja i fizičkog kontakta, blagoslov hrane isto tako neće biti s blagoslovljenom vodom nego samo molitva", najavio je Đuro Hontić, župnik Župe Svetog Ivana Krstitelja.

Za Vazmeno bdijenje vrijede sva pravila kao i na misama. One će se za Uskrs slaviti poštujući sve propisane mjere.

"Slaveći Uskrs i na ovaj način mi ne slavimo samo izvanjski nego još više proživljavamo našu stvarnost i razmišljamo o smislu našega života", objasnio je Hontić.

