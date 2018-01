Počela je sezona gripe. Prvi slučajevi zabilježeni su još u studenom, a kako vrijeme odmiče, gripa se sve više širi. Učestalija oboljenja očekuju se kada se učenici vrate u škole s praznika. A nagla izmjena visokih i niskih temperatura zraka također pogoduje širenju gripe.

Slabost tijela, visoka temperatura i kašalj neki su od simptoma gripe. Kada bi se 20 do 30 posto građana cijepilo, oni bi mogli zaštiti i sebe i svoju okolinu. Kako bi dodatno pojasnila simptome gripe i objasnila razliku između gripe i prehlade te koliko je učinkovito cijepljenje, s novinarkom Valentinom Baus razgovarala je Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević.

Koliko je slučajeva gripe danas zabilježeno?

Od jutros smo pregledali oko 180 ljudi što znači da će ta brojka do sutra ujutro, kao što je to bio i slučaj ovih dana, narasti na 240 do 260. Oko 60 do 70 posto ljudi dolazi s respiratornim infekcijama, a većina ih ima gripu. Uz to, velik broj ljudi ima upalu pluća.

Koja je razlika između gripe i jače prehlade?

Gripa je mnogo ozbiljnija bolest a može biti i opasna. Ona obično dolazi sa visokom temperaturom, od 38 pa i preko 40 stupnjeva. Obična prehlada rijetko kada dolazi s povišenom temperaturom. Kada imate gripu onda ste jako bolesni i slabi. Bole Vas zglobovi, mišići, imate glavobolju, ponekad dolazi i do povraćanja i do blagog proljeva. Nakon toga slijedi grlobolja, te kašalj koji može dovesti do upale pluća. S druge strane, simptomi prehlade su slabo kašljucanje, grebanje u nosu ili grlu, kihanje, i ona uglavnom prođe bez temperature. To prođe za par dana i to, u principu, nije teška bolest.

Uskoro se djeca vraćaju u školske klupe. Na koji način bismo mogli, ako ne spriječiti, onda smanjiti širenje gripe?

Prilikom prvih simptoma gripe djecu je potrebno izolirati, to jest dati im da ostanu kod kuća a ne ih pustiti u školu ili vrtić. Sve osobe koje imaju simptome gripe potrebno je maknuti od trudnica, starijih ljudi, i onih ljudi koje imaju kronične bolesti. Istu stvar treba napraviti i u slučaju ljudi čiji je imunitet ugrožen: osobe na dijalizi, koje imaju imunološke bolesti, osobe koje bili na transplantacijskoj operaciji. Jedina prava prevencija je cijepljenje, koje nije sto posto učinkovito, ali pruža visok stupanj zaštite ili umanjenja simptoma bolesti.

Koliko su cijepljeni ljudi zaštićeni od nekog novog oblika gripa?

To ovisi o sezoni ne cirkuliraju uvijek isti sojevi virusa. Ovisno o tim sojevima određuje se cjepivo. Nekad je taj postupak podudarnosti viši a nekad niži, nekad je od 70 do 80 a nekad od 20 do 30 posto. Kada bi 20 do 30 posto ljudi bilo cijepljeno oni bi mogli pružiti dovoljnu zaštitu ne samo za sebe, nego i za svoju okolinu.

Do kada će se, prema Vašim očekivanjima, gripa zadržati u Hrvatskoj?

To je teško predvidjeti jer su virusi, u skladu s novim navikama društva te klimatskim i ekološkim promjenama, promijenili ritam na koji s liječnici navikli. Gripa se ove godine rano pojavila, već krajem 11. mjeseca. Prijašnjih godina ona bi završila već početkom ožujka. Međutim zadnjih par godina se protezala do travnja a ponekad i do početka svibnja. Tek ćemo vidjeti što će biti ove godine.

