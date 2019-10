Uoči Svih svetih mnogi uređuju grobove svojih preminulih, što ovisno o stanju grobnica može značiti i dodatne troškove. Svake godine plaćaju se i naknade za održavanje grobova. Ipak, najveći je trošak uopće kupiti grobnicu.

Unatoč kiši, na samoborskom groblju grobovi najmilijih uređivali su se i u utorak. Istovremeno, grade se i nova grobna mjesta. Već je spremno njih četrdesetak. No kupiti jedno grobno mjesto može postati veliki trošak.

''Za ove jednostruke cijene su 4900 kuna, dvostruki su oko 7000 kuna. Kada netko želi unaprijed rezervirati, mora pisati poseban zahtjev i tada ga košta 22.5000 kuna'', kaže Vladimir Lodeta, voditelj službe održavanja groblja Samobor. To je cijena samo betonskog okvira.

Ako želite dodati kameni okvir, ploču i spomenik – cijena raste. ''Kompletni spomenik dođe otprilike 25.000 kuna. Tu je uračunata cijena i montaže i obrade i kamena. Otprilike je oko 10 kuna je klesanje jednog slova'', objašnjava klesar Tomislav Otmačić.

Nisu svugdje cijene iste

To znači da će grobno mjesto plus kameni okvir i spomenik stajati oko 40.000 kuna, i to ako se upotrijebi najjeftiniji kamen. Tek tada se počinju zbrajati troškovi samog sprovoda. U Samoboru je cijena sprovoda 7500 kuna. ''Kod nas se sve može dogovoriti. Pjevački zbor, micanje ploče, ukop, prijevoz, lijes. Sve što je potrebno za pogreb'', kaže djelatnik službe groblja Samobor Antonio Filaković.

Najvažniji dio opreme je lijes. Lijesovi su nešto jeftiniji otkako je PDV na pogrebnu opremu 13 posto. ''Standardni lijes, najjeftinija varijanta, njegova cijena je složena 2200 kuna. To ide najčešće. A cijena najskupljeg i najjačeg lijesa je 4400 kuna i podoban je za jače osobe'', rekao je Filaković.

No cijene nisu svugdje iste. Tako je Samobor jefitniji od Dubrovnika gdje će se na novom groblju Dubac sagraditi novih 3550 mjesta. ''Cijena se kreće od 54.000 do 84.000 kuna, ovisi o tipu grobnice. A te su cijene, prema saznanjima koja imam, zasigurno manje od onih na tržištu Dubrovnika'', govori Đuro Lonza iz groblja Dubac. Troškovi, međutim, ne prestaju nakon pogreba. Godišnje održavanje u prosjeku stoji od 150 do 300 kuna.

