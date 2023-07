Stigla reakciju na prijavu protiv riječkog liječnika: "To je grub i opasan pokušaj političkog pritiska"

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) ocijenila je u ponedjeljak prijavu ravnatelja HZZO-a Lucijana Vukelića protiv riječkog liječnika Leonarda Bressana kao grub i opasan pokušaj političkog pritiska te ozakonjivanja verbalnog delikta.

Time se, kaže KoHOM u priopćenju, nastavlja pritisak zdravstvene administracije na obiteljske liječnike.

Vukelić je Bressana prijavio Povjerenstvu za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatske liječničke komore zbog komentiranja "organizacije rada i postupanja HZZO-a".

Iz KoHOM-a navode da je Bressan u travnju, želeći opisati s kakvim se administrativnim problemima suočavaju obiteljski doktori, zbog čega im za pacijente ostaje manje vremena, na svom privatnom Facebook profilu prepričao nekoliko svojih radnih dana.

U tom kontekstu spomenuo je i pritisak HZZO-ovih kontrolora. Oni su inzistirali da Bressan, bez obzira na pacijente u ordinaciji, odmah po njihovu zahtjevu žurno obavijesti 15 pacijenata (koji su na bolovanju) da se jave kontrolorima u prostorije Zavoda te da za svakog tog pacijenata otvori karton i pošalje ga u HZZO.

Bressanu to nije mogao napraviti isti dan zbog velikog broja pacijenata u ordinaciji te velikog broja mailova i poruka pacijenata na koje je po završetku rada morao odgovoriti, pa je sutradan kartone poslao u HZZO i zamolio kontrolore da sami nazovu pacijente jer zbog velike gužve u ordinaciji on to nije stigao.

I Državni inspektorat podigao prijavu

KoHOM ističe da svaki građanin, pa tako i liječnici, sukladno Ustavu i drugim zakonima, imaju pravo javno komentirati rad institucija i ustanova jer je njihov rad financiran iz javnih izvora i javan.

"Stoga prijavu Vukelića protiv Bressana smatramo grubim i opasnim pokušajem političkog pritiska te pokušajem ozakonjivanja verbalnog delikta jer je Bressan uz lako provjerljive istinite činjenice, iznio i vlastiti vrijednosni sud", navode.

Napominju i da je isti dan kad je primio obavijest da je ravnatelj HZZO-a protiv njega podnio prijavu zbog facebook objave, Bressan primio i obavijest od Državnog inspektorata, koji je na temelju anonimne prijave i "neposrednog opažanja televizijskih emisija" odlučio protiv njega podignuti prekršajnu prijavu.

"Vjerojatno je slučajnost to da je pročelnica Državnog inspektorata Ureda Rijeka Marija Vukelić, supruga ravnatelja HZZO-a Lucijana Vukelića", kaže KoHOM i poručuje da državne institucije ne bi smjele djelovati pod političkim ili osobnim pritiscima pojedinaca.

Državni inspektorat Bressana tereti da prije šest mjeseci u javljanju uživo u dva televizijska programa nije nosio masku, a riječ je o danima kada ordinacija nije radila i u njoj nije bilo niti je moglo biti pacijenata, napominje KoHOM.