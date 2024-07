Točan broj im se ne zna, Grad planira novi prostor za njihov smještaj: Može se dogoditi svakome

U Zagrebu je od 1. siječnja do danas uslugu smještaja u prihvatilištima koristila 171 osoba, u Gradskoj upravi kažu kako smještajnih kapaciteta u prihvatilištima uvijek ima, a najavljuju i otvaranje novog prostora u Ilici 259.

"O točnom broju beskućnika na području Zagreba postoje različite brojke koje se, ovisno o procjenama, uglavnom kreću između 250 i 700 ljudi. No kapaciteta u prihvatilištima uvijek ima, do 30 slobodnih mjesta minimalno, pa se trudimo obuhvatiti sve one kojima je ta usluga potrebna i koji je žele", poručuju iz Grada.

Za beskućnike se svake godine izdvaja oko 415.000 eura. Time se osigurava smještaj za oko 150 beskućnika na dvije lokacije - u Velikoj Kosnici gdje uslugu pruža Gradsko društvo Crvenog križa i u Sesvetskome Kraljevcu gdje uslugu pruža Caritas Zagrebačke nadbiskupije. Tamo im je osigurana prehrana, briga o zdravlju, socijalno uključivanje te organiziranje aktivnosti.

Uslugu smještaja je, prema Zakonu o socijalnoj skrbi, moguće koristiti do šest mjeseci. To pravo se ostvaruje putem Hrvatskog zavoda za socijalni rad ili Odjela za socijalnu skrb Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom..

Za osobe koje borave na otvorenom i nemaju drugi odgovarajući smještaj, Grad je početkom godine osigurao prenoćište za 20-ak korisnika u Ilici 29, gdje su im na raspolaganju odvojene muške i ženske spavaonice, sanitarni čvorovi te besplatni kuponi za korištenje gradskog kupališta Diana u Ilici 8.

Prenoćište je otvoreno od 19 do 7 sati, uz osiguran suhi obrok i topli napitak te stručnu pomoć.

U planu novi prostor u Ilici 259

U Gradskoj upravi ističu da rade na osiguranju još jednog prostora, u Ilici 259/1, za čiju je adaptaciju u gradskom proračunu osigurano 500.000 eura, te je u tijeku izrada projektne dokumentacije.

Taj je prostor zamišljen kao dnevni boravak za beskućnike, ali se razmišlja da bude prostor za prenoćište, odnosno zamjenska lokacija za prostor u Ilici 29, s obzirom da je bilo nesuglasica sa susjedima zbog toga što beskućnici, čekajući uslugu, borave na ulici i veži tijekom dana, kazala je nedavno zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.

Zbog svega što se tamo događa, Grad je poduzeo određene mjere pa je tamo sada zaštitar, obavljeni su razgovori s beskućnicima, uveden je redomat te se situacija poboljšala, dodala je.

U cilju socijalnog uključivanja i podrške pri zapošljavanju beskućnika, Grad osigurava i oko 45.000 eura za rad dva poludnevna boravka u organizaciji Udruge Dom Nade i Udruge Pet plus. Tamo se beskućnicima omogućava obavljanje osobne higijene i podjela odjeće, a osiguran im je i jedan suhi obrok.

Za građane u najtežoj socio-ekonomskoj situaciji, osigurava se prehrana u pučkoj kuhinji na tri lokacije: Branimirova 35, Alfirevićeva 6 i Cerska 3, za što se izdvaja 1,5 milijun eura.

Također, Grad financijski pomaže i pripremu i podjelu toplog obroka beskućnicima u pučkoj kuhinji Župe Sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.

U veljači su beskućnici imali i mogućnost obaviti sistematski pregled, što je jedna od mjera Zagrebačke strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti.