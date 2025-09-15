Policija kod 54-godišnjaka pronašla 114 stabljika marihuane: Evo koliko su ih zaplijenili ove godine

Policija je zaplijenila plantažu marihuane na Makarskoj rivijeri, u mjestu Zaostrog. Uhvatila je u zalijevanju i branju zabranjenih nasada 54-godišnjeg muškarca.

Dok su se turisti kupali na plaži, u šumi iznad mjesta Zaostrog na Makarskoj rivijeri počinitelj je marljivo zalijevao ukupno 114 stabljika koje su narasle i preko 160 centimetara. U proteklih mjesec dana zaredali su se pronalasci plantaža, a tržište se puni i novim kemijskim mješavinama.

Plantaža marihuane - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Policija je od početka godine do danas realizirala oko 2000 zapljena razne droge, prijavljeno 215 osoba", poručili su iz PU splitsko-dalmatinske.

"Nisu neke nove supstancije, nego se radi o kemijskim varijacijama dvije velike skupine, kanabinoidi, a druga amfitamini, i onda se rade kemijske varijacije", objasnio je Željko Ključević, voditelj Službe za mentalno zdravlje HZJZ - Split.

