Klizište na Pantovčaku drugo najveće u Hrvatskoj, veliko kao šest Trgova bana Jelačića: Građani bijesni zbog jedne stvari

Tko god dođe na Pantovčak dočekat će ga megaklizište veliko kao šest Trgova bana Josipa Jelačića. Klizište je sve veće i opasnije, a zahtjevnu sanaciju vodi Grad Zagreb. Uvjeravaju da se tlo više ne pomiče, ali građani im ne vjeruju.

Od nekoliko površinskih pukotina, do mega puknuća u samo sedam mjeseci. Pred predsjedničkim uredom predsjedničko klizište. Prvi susjedi na Pantovčaku prate rad teške mehanizacije.

"Jako sporo rade, poslije četiri više nema nikoga. Subotom i nedjeljom nema nikoga. Da dođu Kinezi, valjda bi napravili nekog vraga", rekao je Kruno s Pantovčaka.

400 metara ulice Pantovčak je nestalo, posječene su stotine stabala. Skokovi tla rasli su iz dana u dan, najveći je 12 metara.

Iz Gradu su zadovoljni dinamikom radova. Ovi čelični stupovi zabijaju se u tlo kako bi se zaustavilo klizanje.

"Mi smo sada zauzeli stabilan položaj. Nema značajnih pomaka koji bi se ovdje događali i nije se dogodilo nikakvo novo klizište. Ured predsjednika je predaleko da bi se takav utjecaj moga vršiti na taj objekt ne vidimo nikakvu opasnost", rekao je Goran Mazija, voditelj Odjela za geotehnički katastar grada Zagreba.

Iz Ureda Predsjednika uputili su nas na Grad jer se iz gradskog proračuna plaćaju radovi, a oni još nemaju procjenu koliko će to sve stajati.

Krenulo je s puknućem na asfaltu danas je ovo drugo najveće klizište u Hrvatskoj. Površinski je veliko kao deset nogometnih igrališta. Građanima zbog svega promet otežan. Odsječeni su od Šestina i Sljemena

"Malo me plašilo doduše zbog prometa. Ja sam djeci zabranio da tu prolaze jer je puknuće došlo do samog ruba ceste. Kad se brdo srušilo, nastale su terase, a to se vidjelo jer su drveće nagnuta kao palme", kroz smijeh je rekao Tobijas Lesar s Pantovčaka.

Sanacija bi trebala biti gotova koncem ove godine, a cesta puštena u promet na proljeće iduće, ali ljudi koji ovdje žive u te rokove ne vjeruju. Kao ni u tvrdnju da tlo ovdje miruje.

Pročitajte i ovo Kontrola oružja Strava na parkiralištu: Dijete pronašlo napunjen pištolj i opalilo, bebi nije bilo spasa

Pročitajte i ovo "Župan se nije htio javiti" VIDEO Žena stala pred Plenkovića i prekinula svečanost: "Znate li tko sam ja?"