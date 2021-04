Željko Kerum prijavljen je za govor mržnje te je morao obaviti razgovor u policiji.

Kandidat za zamjenika gradonačelnika Splita i aktivist, Bojan Ivošević, prijavio je Željka Keruma zbog govora mržnje u emisiji N1 gdje je gostovao.

Kerum je prošle godine nepravomoćno osuđen na šest mjeseci zatvora, a uvjetno na dvije godine, zbog prijetnje Ivoševiću da će mu “iščupati gučak”, a povod je bio Ivoševićeva izjava da je Kerum ''zloćudni tumor grada Splita''.

''Ivošević me prijavio za govor mržnje koji je neosnovan. Ima mukte reklamu, bio je u 20 medija, gubim bezveze vrijeme na gluposti. U početku sam mislio da je budala, sad je dobio mukte kampanju'', komentirao je Kerum nakon razgovora u policiji.

Na sve se oglasio i Ivošević.

''Naziva me četnikom, ne znam kakve veze to ima s osobom koja je rođena u Splitu. Činjenica da, unatoč sporu, on nekome prijeti i nastavlja s govorom mržnje samo zbog porijekla mog oca je nešto najsramotnije u kampanji'', izjavio je.