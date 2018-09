Sukob romskih obitelji puni medije već dva tjedna. Obitelj Zahirović iz Zagreba se preselila u Split, a otac obitelji progovorio je o nemilim događanjima.

Početkom rujna je u zagrebačkom Vukomercu došlo do pucnjave između članova obitelji Osmanović i Zahirović. Uzrok pucnjavi bio je navodni dug od četiri tisuće eura danas pokojnog Šerifa Zahirovića, glave obitelji, prema Muharemu Osmanoviću.

Nasilje je eskaliralo, a roditelji učenica osnovne škole u Vukomercu nekoliko dana nisu slali djecu u školu. Najstariji Šerifov sin, Kemal Zahirović, odlučio je obitelj povući u Split dok se sve ne smiri, piše Slobodna Dalmacija.



Obitelj se smjestila u Zahirovićevu hostelu u središtu Splita. Kemal Zahirović objasnio je o kakvom se sukobu radi i otkuda dug od četiri tisuće eura.

"Moja je sestra, istina, ukrala neku robu iz njegove kuće i on je došao tražiti od moga sada pokojnog oca da vrati taj dug od četiri tisuće eura. Istu noć moji su tu robu vratili, i to zna i policija. Osmanovići su čak objavili video u kojem se vidi da su upali u našu kuću naoružani. Kod nas je običaj da se dug vraća, ali da se prvo dogovorimo. Ali, on nije dao da se moj otac pokopa, nije dao drugim Romima da dođu na sahranu dok se dug ne plati.

Ja sam nakon očeve smrti zvao najstarijeg među nama, 85 mu je godina, da se organiziramo da nakon što sahrana završi, da ćemo se svi skupiti i dogovoriti. E, ali Osmanović je tražio taj novac odmah i čak je rekao da mu je netko još dva puta ukrao robu. Ja nisam znao niti za ovu snimku, niti je meni otac, dok je bio živ, rekao da ima problema s Osmanovićima. Oni su došli i pucali na našu kuću, a moji su uzvratili. Nisam znao ni da moj otac ima pušku, a očito ju je nabavio jer je znao da će biti problema. I onda policija nas hapsi, a njih pušta", kazao je Zahirović.

Vratit će dug

Dodaje i kako Osmanovića nije tuklo njih 50 te da će platiti ukoliko je nešto od ukradene robe nestalo ili ako je ona to prodala. Ističe kako je sukob prešao i na društvene mreže gdje ga Osmanović proziva kao novog šefa klana Zahirović: "Kakav klan, kakav vođa, to su ludila. Ja ne tražim ništa nego mir, daleko mu kuća od moje, i to je to. On bi čak nama trebao platiti jer nas je stavio po zatvorima, jer nas je napao, jer smo zbog njega morali bježati iz svoje kuće". Dodaje da noćima ne spava zbog "hajke koja se digla" na njih te da nigdje nisu dobrodošli.

Obitelj Zahirović trenutno je na nekoliko lokacija. "U zatvoru su sad moj brat i zet, a gore su ostali mama, sestra i snaha, da vide da se riješi problem za kuću, za školu, za djecu. To što sam povuko obitelj u Split ne može biti rješenje, to je privremeno. Ne mora to biti Zagreb, neka im se da Varaždin, Karlovac, Bjelovar, bilo gdje samo da se maknu ili da im isplate kuću, pa da odu možda i u Njemačku", kazao je Kemal Zahirović.

Kako i sam kaže, članova obitelji Zahirović je puno: "Ima nas, mašala, ima nas – vojska. Ali da se zna, nikad nisam imao problema s policijom. Nemam navečer u kasne sate ni jedan zapisnik da sam izašo vanka. Jer ne idem nigdje, nije mi potreban mafijaš, nije mi potreban kriminalac u obitelji. Naša djeca se već dižu u pet, šest, idemo na pazar u Trogir uhvatiti banak za prodaju, da radimo, i to svi znaju. Nikad s nikim problema nismo imali.

Moj brat koji je sad u pritvoru, Rasim Zahirović, pa cijela policija, cijela carina, cijela porezna, smetlari svi znaju za njega, on je tu u splitskom Đardinu spavao sa svojom djecom. Njegova djeca rade, prodaju balon i tekstil, a kad mu neko nešto kaže, on uzme dječicu i ode, izbjegava sukob. I na kraju je ispao najveći kriminalac. Ne možemo protiv toga, to je tako, i šta sad?"

Nije siguran da će se situacija smiriti nakon što je obitelj povukao u Split. "Ne želim ići u Zagreb, ne želim konflikt s nikim drugim, želim da se povučemo. Ne želimo rat, nikakvu osvetu, nego da nas puste na miru i policija, i Osmanovići, i mediji, i svi. Al' svako malo čuješ nešto kao Zahirovići ovo, Zahirovići ono. Ako ima Zahirovića da su nešto učinili, da sam točno to ja napravio, zatvori me, koliko treba, 20 godina robije i doviđenja. Neka policija radi svoj posao i vjerujem da to i rade", dodao je Zahirović.

O pretučenoj Britanki

Kemal Mišo Zahirović objasnio je i incident u kojem se 26-godišnja Britanka Laura Denmar požalila medijima da je pretučena u ilegalnom hostelu koji su Zahirovići držali u Dubrovačkoj ulici u Splitu. Kaže kako su unajmili stan i od vlasnika trebali dobiti papire kako bi registrirali obrt, no upravo s papirima o vlasništvu je nastao problem.

O Britanki kaže: "U sukobu s tom gošćom bila je moja snaha, a ne čistačica. I da vam kažem, to što je udarila tu turistkinju, moj sin ju je zbog toga ostavio. Tako mi Alaha, ostavio ju je jer je to napravila. A moram reći da je ta gošća radila probleme, bacala boce, tjerala goste, nije htjela da plati. Okej, nije platila, nisu to moj sin i snaha ni tražili. Ali kad je počela udarati moju snahu, ona je uzvratila i onda su se potukle.

Mi smo se borili da budemo što gostoljubiviji, što mirniji, imamo ovaj hostel na Pazaru već 15 godina, među prvima smo tu. Radimo i trudimo se da se bavimo turizmom, da rastemo, cijela moja porodica se bavi turizmom i sumnjam da je netko zbog toga postao ljubomoran i odlučio nas uništiti. Kao ono: 'Cigići su počeli s turizmom, ajmo im to uništiti'. Tko zna, možda je ta turistkinja radila prije za nekoga, pa ju je on poslao da pravi problem. Ne znam, svašta mi pada na pamet".