Kandidatkinja stranke Možemo! za predsjednicu Hrvatske Ivana Kekin je tijekom sučeljavanja izjavila da je Hrvatskoj strateški interes da u Srbiji na vlasti bude građanska i demokratska opcija, što Aleksandar Vučić nije.

Ubrzo su reagirali u Srbiji.

Kurir je objavio tekst u kojemu su se obrušili na na izjavu Ivane Kekin.

Navode kako se u posljednjem tjednu kampanje za predsjedničke izbore u Hrvatskoj, kandidati za novog šefa države bave njima glavnom temom - predsjednikom Srbije, čime su nedvosmisleno priznali da imaju strateški cilj - srušiti Aleksandra Vučića.

Poruke iz Hrvatske komentirala je predsejdnica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Rekla je da je to definicija pojma "miješanja u unutarnja pitanja druge zemlje."

"Zamislite da u izbornoj kampanji za predsjednika Srbije, nekoliko dana prije samih izbora, imate kandidata koji govori o strateškom interesu tko treba, a tko ne treba biti predsjednik Hrvatske. U svojoj kampanji oni se više bave pitanjima u Srbiji, nego u Hrvatskoj”, rekla je Brnabić gostujući u jutarnjoj emisiji “Redakcija” Televizije Kurir.

У последњој недељи кампање за председничке изборе у Хрватској, они се баве тиме ко је председник Србије. Занимљиво.... Ово је дефиниција појма "мешање у унутрашња питања друге земље"! Да ли било ко мoже да замисли да се током председничких избора у Србији говори о томе ко треба… https://t.co/7089TtqtZg — Ana Brnabic (@anabrnabic) December 24, 2024



"Moje pitanje građanima Srbije je - ako Hrvatska tako otvoreno priznaje da je njihov strateški interes da Vučić ne bude na vlasti, onda to izravno implicira da rade sve na njegovoj smjeni. To znači da oni čak i ne kriju da podržavaju njegovu smjenu (nasilnu i nedemokratsku, jer on apsolutno ima većinsku podršku ljudi u Srbiji) financijski, logistički, obavještajno i na svaki drugi način? Pa kad vam je nešto strateški interes, na tome rade sve institucije, a ponajviše sigurnosne i obavještajne u toj zemlji. Hvala im što su nam javno razjasnili neke stvari", napisala je Brnabić na društvenoj mreži X", kako prenosi Kurir.

Pročitajte i ovo Jocker broj Kakva sreća: U Slavoniji osvojen Jackpot!

Pročitajte i ovo Novi Crobarometar Ekskluzivno istraživanje: Afere naštetile HDZ-u i Možemo!, jedna stranka doživjela potop rejtinga