Kažnjen načelnik koji je skrivio nesreću i pobjegao: Objavljeni detalji, ali on se još nije oglasio

Načelnik općine Bistra Karlo Novosel, koji je skrivio prometnu nesreću pa pobjegao s mjesta događaja, ispitan je na Općinskom sudu u Novom Zagrebu.

Proglašen je krivim zbog nekoliko prometnih prekršaja, kao i remećenja javnog reda i mira. Kažnjen je s 1400 eura te mu je izrečena mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od šest mjeseci, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid.

O svojoj političkoj i moralnoj odgovornosti sam načelnik nije se još oglasio, ali jesu kolege iz Općinskog vijeća, koji su javno osudili njegovo ponašanje i uskratili mu podršku.

"Odmah ću reći otvoreno: Od jučer svi u Bistri znamo što se dogodilo i nema smisla okolišati. Načelnik je skrivio nesreću, bio u neutvrđenom stanju za volanom i umjesto da preuzme odgovornost kao što bi trebao svaki normalan čovjek, a pogotovo načelnik, on je pokušao lagati policiji i na kraju pobjegao. To je sramota i za njega osobno i za funkciju koju obnaša. Zato jasno kažem Karlo Novosel više nema moju podršku", objavio je vijećnik Vilim Cvok.