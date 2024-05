Katastarske izmjene na jugu i nered u prostoru: "Ispalo je da je moja građevina u susjedovoj čestici"

U najjužnijm mjestu na moru u Hrvatskoj najednostavnije rečeno susjed je susjedu ušao na zemlju.

"Kada je rađeno unatrag desetak godina, petnaest oni su sve pomjerili za 15 stupnjeva sve prema Zapadu. I sad ja imam ti gore nešto rađeno na svojoj čestici koja je široka 48 metara, sad je ispalo da je moja građevina u susjedovoj 10-ak metara", kaže Pero Đerđi.

Kako bi zemljišna evidencija odgovrala pravom stanju, rade se katastarske izmjere, jer sada brojni građani ne mogu raspolagati svojom imovinom.

"Dolazi do sukoba kad su imovonsko pravni odnosi u pitanju između ljudi, između mještana, to je strašno", kaže Marijan Kušelj iz Molunata koji se nada da će se problem sada riješiti.

Općina Konavle i naselje Molunat dio su programa, u ovoj godini izmjere će se raditi u 45 općina, a u idućih 8 godina plan je odraditi sva građevinska zemljišta u Republici Hrvatskoj. Posao je vrijedan 400 milijuna eura. Geodeti pozivaju građane da aktivno sudjeluju i budu im podrška na terenu.

"Da utvrde svoje međe, ako ne znaju, da znaju tko su im sudjedi, da ih pozovu prije snimanja, a kasnije ako budu išli samo na progovore to će sve produljiti u beskonačnost", poručuje geodet Antun Baule.

Pročitajte i ovo Dvadeset posto manje Dok cijena kruha raste, zlatna žitarica sve je neisplativija: "Duplo je jeftinija no što bi trebala biti"

No ministar ipak daje jasne rokove i obećanja mještanima.

"Krajem iduće godine, ali bit ćemo zadovoljni ako to bude i početkom 2026., imat ćete svi vi u Moluntu gdje god da vam je građevinska čestica uređeno imovinsko pravno stanje", obećaje ministar Branko Bačić.

Boravak na krajnjem jugu ministru je bio i prilika vidjeti stanje na terenu i odnos prema prostoru u jednom malom mjestu uz more. Od megalomanske gradnje do betonizacije mora.

No ministar graditeljstva nije imao vremena za obilazak, na pitanje Dnevnika Nove TV što s ilegalnim građevinama na moru citira Zakon: "Što ne bude u sastavni dio budućih prostornih planova to će se rušiti, to je naša poruka".

Pročitajte i ovo svaki dan se miče Klizište na Pantovčaku se pogoršava: "Došlo je do pomaka, to nam komplicira radove"

Možemo li očekivati bagere u Moluntu onda nekad uskoro, pitanje je za načelnika.

"Naravno, sve što je u skladu sa zakonom tako će se postupati", rekao je HDZ-ov načelnik općine Konavle Božo Lasić.

Prekrasno mjesto koje može biti i ogledni primjer urbanističkog i prostornog neplaniranja, te svojatanja pomorskog dobra. Problema koji muče gotovo cijeli Jadran. Zakon o pomorskom dobru je tu - no betonizacija i dalje krasi našu obalu, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.