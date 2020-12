Vlada bi danas trebala odlučivati o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Hrvatske u Jadranu. Provjerili smo kakve će koristi od toga imati Hrvatska te kako su na tu najavu reagirali hrvatski ribari.

Ribari u Savudriji s radošću su dočekali vijest o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa.

"Mislim da je dobro, podržavam tu inicijativu koja je potekla s talijanske strane", rekao je ribar Danilo Latin te dodao da to neće mnogo utjecati na hrvatsko ribarstvo: "Jer je more van teritorijalnih voda EU, što se tiče članica EU, zajedničko more. Međutim, ribarice iz Crne Gore i Albanije neće više moći ribariti."

Konkretnu korist bi ribari imali da je taj čin suvereniteta postignut na počecima inicijative, prije dvadesetak godina, rekao nam je stručnjak za ribarstvo Petar Baranović.

"U ovim okolnostima za nas ostaje sve isto jer smo mi kao članica EU svoj eventualni gospodarski pojas pridodali u zajedničko more EU koje je u potpunoj kontroli Bruxellesa i Europske komisije", rekao je Baranović.

Iz Vlade poručuju da je sada sazrio trenutak za proglašenje jer imat ćemo uređenije more i treće ga države neće moći koristiti kao dosad. Danas će odluka biti na Vladi, a tijekom tjedna i rasprava u Saboru. Most je proglašenje pojasa godinama predlagao.

"Vlada je to s gnušanjem odbijala. Drago mi je da su napokon promijenili mišljenje i da će se proglasiti IGP, što je pobjeda hrvatskog naroda", rekao je zastupnik Mosta Miro Bulj.

Zvonimir Troskot kandidat Mosta za gradonačelnika Zagreba: "Grad je kao šuplji švicarski sir, ne znamo na što odlazi novac"

Respiratori u bolnicama počinju se kvariti: "Kada su se proizvodili nije bilo predviđeno da rade dan i noć, i tako tri mjeseca"

Ideja je krenula prije dva desetljeća, godinama to zagovara i zastupnica u Europskom parlamentu Ruža Tomašić. Tonino Picula, SDP-ov zastupnik u parlamentu EU-a, kaže da su odluku donijeli Talijani, a Vlada je nedosljedna i odbijala je inicijative oporbe.

"Kao što je to toliko puta napravila, ona je skočila u vlastita usta i odlučila je na poticaj Italije napraviti to isto što je, naravno, bez obzira na ove motive – za pozdraviti", rekao je Picula.

Što je točno isključivi gospodarski pojas?

Isključivi gospodarski pojas područje je izvan teritorijalnog mora i uz njega. Prema konvenciji Ujedinjenih naroda, može ga proglasiti svaka država s izlazom na otvoreno more i dosad ga je proglasilo više od 120 država svijeta.

Talijani su radi zaštite nacionalnih interesa najavili proglašenje isključivog gospodarskog pojasa. Njime će, naime, dobiti veću kontrolu nad područjem izvan svojih teritorijalnih voda, osobito kada su u pitanju ribarice trećih zemalja. Najviše problema im rade ribari iz Albanije.

I Hrvatska će proglasiti isključivi gospodarski pojas, iako neku vrstu ove zaštite već ima. Naime, 2003. godine proglasili smo Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas (ZERP), koji se ne primjenjuje na članice Europske unije i ima elemente isključivog gospodarskog pojasa.

Proglašavanjem isključivog gospodarskog pojasa, obalna država na tom području ima suverena prava istraživati, iskorištavati i gospodariti prirodnim bogatstvima mora i podmorja. U pojasu može obavljati druge djelatnosti, poput proizvodnje energije korištenjem vode, struja i vjetrova.

Osim toga, može graditi umjetne otoke te druge uređaje i naprave. Ima jurisdikciju nad znanstvenim istraživanjima, ali i nad zaštitom morskog okoliša. Kada to usporedimo s hrvatskim ZERP-om, on ne sadrži dijelove o proizvodnji energije iz prirodnih izvora ni o podizanju umjetnih otoka.

Međunarodno pravo razlikuje više morskih pojaseva. Isključivi gospodarski pojas odnosi se na područje i do 200 morskih milja prema pučini. To znači da će se, s obzirom na veličinu Jadrana, u slučaju proglašenja gospodarskog pojasa i s talijanske i s hrvatske strane, Jadran zapravo jurisdikcijski podijeliti na pola.

Treba naglasiti da treće zemlje zadržavaju neka prava koja vrijede na otvorenom moru, poput slobodne plovidbe, prelijetanja ili polaganja podmorskih kabela i cjevovoda.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr