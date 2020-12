Sve je više ljudi u bolnicama. Liječnici su pretrpani poslom. Na respiratorima se pojavljuju kvarovi, jer rade od nula do 24. Doznajemo koliko se zdravstvenih djelatnika želi cijepiti protiv COVID-a.

Više od 90 posto pacijenata na intenzivnoj u KB-u Dubrava je na respiratoru. Moguće je da se na nekom od respiratora javi greška. Andrej Šribar, specijalist anestezije u toj bolnici, napominje kako im se još nije dogodilo da respirator prestane raditi. "Na skladištu imamo još nekoliko respiratora koji mogu uskočiti kada jedan od ovih počne javljati grešku. Još nije došlo do toga da respirator prestane raditi pa da se pacijenta ne može staviti na respirator", napominje.

"Najčešće se radi o zamjeni djelova koji su potrošna roba i dolazi do zamora materijala. Kada su se respiratori proizvodili nije bilo namijenjeno da radi neprestano dan-noć i tako tri mjeseca", kaže Šribar. U Hrvatskoj ima 1168 respiratora, njih 295 zauzimaju COVID pacijenti. Pitali smo Ministarstvo zdravstva kolika je prosječna starost respiratora u Hrvatskoj, no nisu precizirali.

U uporabi su, kažu, respiratori različitih godina starosti. Dodaju da je koronavirus ubrzao nabavu novih respiratora pa se njihova prosječna starost znatno poboljšala. Bolnice jedna drugoj respiratore posuđuju, a posuđuju i osoblje koje se dodatno educira za rad s COVID pacijentima.

Liječnici iz samoizolacije dolaze raditi

"Na samim odjelima rade liječnici svih struka, ali napominjem, klinička slika tih pacijenata nije toliko kritična", kaže Šribar. "Sve druge struke su na raspolaganju za liječenje svih ostalih pacijenata ali i COVID pozitivnih pacijenata", kaže Hrvoje Šimić, ravnatelj bolnice u Našicama. Posla je puno, zdravstvenog osoblja malo.

Prema informacijama iz HUBOL-a dolazili su raditi i zdravstveni

djelatnici koji su bili u određenom riziku od zaraze. "Da je bilo pojedinačnih slučajeva kada nije imao tko raditi u određenim situacijama pa su onda ostajali ljudi pod tzv. pojačanim epidemijskim nadzorom i koliko su nam informacije dostupne takav rad bio je na dobrovoljnoj osnovi", izjavila je Ivana Šmit iz HUBOL-a.

To se kod njih koristi samo u iznimnim situacijama, kažu u bolnici u Čakovcu. Tomislav Novinščak, ravnatelj ŽB Čakovec na pitanje jesu li u nekim iznimnim slučajevima liječnici iz samoizolacije radili u bolnici, odgovara: "Tako je, iznimna i krajnja nužda i to je uglavnom rezervirano za one situacije kada imaš samo jednog stručnjaka ili nezamjenjivu osobu a da bi sustav mogao funkcionirati. Postoji mjera rada uz poseban nadzor kada se svaka tri sata nadzire i učestalo testira", kaže.

Županijski zavodi do sutra trebaju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo dostaviti podatke o tome koliko se ljudi u zdravstvenom sustavu želi cijepiti. Neslužbeno doznajemo da ih je nešto više od 50 posto.

Dobre vijesti ne stižu od liječnika obiteljske medicine. "Za sada se nije javilo puno pacijenata koji se žele cijepiti protiv koronavirusa. Imamo prijavljenih od 0 do 10 pacijenata po ordinacijama", izjavila je Vikica Krolo iz KOHOM-a.

Liječnici i znanstvenici, među kojima i Ivan Đikić, poslali su pismo javnosti. Podržali su program cijepljenja u Hrvatskoj. Kažu - uvjereni su da će sva cjepiva biti učinkovita i sigurna. Rizik od njihovih ozbiljnijih nuspojava, dodaju, bit će sveden na najmanju moguću mjeru.

