Stanovnici centra Karlovca i dalje očajni zbog radova: Oštećeni brojni poslovni prostori i stanovi

Od ukupno 270 objekata u staroj gradskoj jezgri, njih 54 su oštećena, na nekima od njih oštećenja su 90 posto. Najviše ih brine, kako kažu, obeštećenje. U policu osiguranja ubačena je klauzula koja ne pokriva oštećenja od vibracija, do pet metara.

"Nestručnim provođenjem radova na obnovi kanalizacije u projektu aglomeracije, došlo je do nevjerovatnih oštećenja u staroj zaštićenoj povijesnoj jezgri Karlovca", poručio je Milan Medić.

"Otvaraju se rupe i oni to i dalje zatvaraju, pomalo lupaju s bagerom onako kako ne treba. Ja to ne razumijem. Stvarno više, to je prevšilo svaku mjeru", smatra Mario Tomac.

Ivan Klokočki iz karlovačkog vodovoda i kanalizacija kazao je: "Činjenica da je nastala šteta koja nije bila očekivana te okolnosti će se razjasniti projektom i svakako ćemo dati sve od sebe, angažirani stručnjaci da udovolji zahtjevima građana", javljaju Vijesti Dnevnika Nove TV.

