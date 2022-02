Nakon što ga je Papa Franjo umirovio, kardinal Vinko Puljić dao je intervju za Dnevnik Nove TV. Oštro je prozvao političare i međunarodnu zajednicu zbog stanja u BiH. S njim je u petak u Sarajevu razgovarao Mario Jurič.

Kardinal Vinko Puljić napušta službu u izazovnom trenutku. Reporteru Nove TV Mariju Juriču, koji je u petak s njim razgovarao za Dnevnik, kazao je kako je to normalan tijek života.

"Tako je i Papa primivši moj dopis odlučio je da upravo 29. siječnja ove godine prestaje moj mandat, moja služba, moja odgovornost što se tiče vodstva biskupije. A ostajem ja čovjek pastorala i dalje", poručio je kardinal Puljić.

Na pitanje što narod, odnosno vjernici s kojima je u doticaju zamjeraju politici u Bosni i Hercegovini, posebno Hrvati, Puljić je odgovorio kako misli da je veliki problem što često puta puno toga obećavaju pred izbore, a onda kad dođu na vlast, zaborave što su obećali narodu.

"Pogotovo što se ignorira ono što je rat donio, uništio neke dijelove, jednostavno se to ne spominje, kao da je to normalno, što su očišćeni krajevi, to zovu etničko čišćenje i zapravo smatraju to normalnim i zato to ljudi zamjeraju", kazao je.

Teško mu je sada procijeniti jesu li Hrvati ostavljeni sami sebi, ustvrdio je tek kako su možda koji put prekasno reagirali. Problemi su bili i prije, ali se smatralo da će to neko drugi riješiti.

"Prvo je trebala biti unutarnja kohezija i sloga, a drugo jasna strategija", kazao je monsinjor Puljić.

BiH se nalazi u politički vrlo izazovnom vremenu. Na pitanje tko je za to najodgovorniji, Vinko Puljić je odgovorio kako bi se o tome mogao cijjeli elaborat napraviti.

"Prvo elaborat zašto je rat počeo, počevši od međunarodne zajednice koja je zapravo uporno htjela sačuvati Jugoslaviju, pa je dala zeleno svjetlo za rat. Ovo sadašnje stanje je kreacija zastupničkog rata koji su zapravo nekako gledali čija će nad BiH biti glavna. Onda su se tu prepucavali, a mi smo plaćali ceh. A onda naši narodi u BiH - nisu dovoljno usaglašeno razmišljali, govori se protiv predstavnika međunarodnih zajednica, nažalost, da su se oni složili - ovdje ne bi trebali biti", pojasnio je monsinjor Puljić.

Po njegovu mišljenju rješenje bi bilo po načelu da svaki čovjek i svi narodi budu jednakopravni i da se ukloni strah.

"Strah je kada ljudi često puta nameću u javnosti da se zapravo pravda dijeli kao da on ima moć dijeliti pravdu. Mi ćemo vama dat... Nemaš ti šta davati ono što meni pripada po naravi, po prirodi stvari, jer postojim, jer sam tu u toj zemlji, jer sam građanin ove zemlje", kazao je.

Kardinal je istaknuo i kako međunarodna zajednica koja zapravo kao da joj odgovara ovaj kontrolirani kaos - umjesto da je odmah na početku riješila, nije imala hrabrosti riješiti, nego jednostavno podržava i sada kuka kako se ovdje ne mogu složiti.

"Žao mi je, pogotovo kad čujem kako tobože vole Bosnu, a s tugom gledam kako narod odlazi, kako je dešperatan, potišten", dodao je Puljić.

Na pitanje je li sam učinio sve da bi pomogao i zaštitio Hrvate u BiH, monsinjor Puljić je kazao kako ništa na zemlji nije savršeno - što god ljudi rade, na neki način je podvrgnuto korekciji.

"I ja kao čovjek koji sam radio, sigurno mogu reći, radio sam po savjesti. Sigurno da uvijek je moglo biti bolje, ali nije bilo moguće na neki način evo pružiti sugestije", zaključio je Vinko Puljić.

