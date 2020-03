Kampanja u HDZ-u ulazi u finale. Iduću nedjelju članovi biraju novo vodstvo. Kandidati u završnici kampanje ne štede na kilometrima, ali ni na uvredama koje između dva trabora svakodnevno pršte.

Kampanja u HD-u je na vrhuncu. Zbog korone, ruke se sve manje stišću, ali optužbe prema suprotnim taborima ne ublažavaju.

"Mi želimo jak HDZ, HDZ koji će biti glavna snaga hrvatske vlade i hrvatsku vladu koja će zaista provoditi reforme“, kaže Miro Kovač.

"Sve što smo obećali mi smo i realizirali. Da se to vidi i prenosi rejting bi bio još veći, a da ne govorim da nema nekih neosnovanih kritika i to još iz naših redova koji su nalik na oporbene“, rekao je Andrej Plenković.

Stručnjak za komunikaciju smatra da je ova prva, ujedno i posljednja ovakva kampanja u HDZ-u s obzirom na štetu koju je učinila stranci. Iako Vlada radi dobro, HDZ-u rejting pada.

"Imali smo sličnu situaciju s SDP-om prije nekoliko godina kad je unutarstranačka kampanja praktički svela SDP na najniži mogući rejting koji su ikad imali“, govori Jerko Trogrlić, stručnjak za komunikaciju.

Sučeljavanje programa za stranku, a time i planova za državu, pada u drugi plan.

"Sve ono što ide u osobne obračune nije dobro za stranku, to ostavlja ožiljke“, kaže Oleg Butković,

Za promjene u stranci, drugi tim je donio smjernice. Kovač kaže da će za promjene u državi donijeti program, ako pobijede na stranačkim izborima. Ali znaju što žele mijenjati.

"Nama treba novi izborni zakon, želim privući natrag ljude u Hrvatsku. Želimo imati više zastupnika za Hrvate izvan RH i gle čuda javlja se moj protukandidat s nekim mjerama koje još uopće ne postoje“, smatra Kovač.

U jeku stranačke kampanje, Plenković je dobio upravni spor protiv Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koje ga je kaznilo zbog pogodovanja kumu da dobije mjesto veleposlanika.

"Ja svoje ime i prezime nisam pronašao na cesti, nisam ga pronašao u nekom kanalu, znam koliko svaki dan radim za Hrvatsku. Koliko mi ne pada na pamet staviti bilo kakav privatan interes ili bilo kakvo pogodovanje ispred interesa hrvatske države“, tvrdi Plenković.

Andrej Plenković i Miro Kovač i po načinu komuniciranja dijametralno su suprotni.

"Problem u komunikaciji Andreja Plenkovića je da često docira u svojoj komunikaciji, i kad mu postavite pitanje on se praktički nervira što mu to pitanje postavljate jer on ponovno mora pokazivati što sve dobro radi za Hrvatsku. Ono s druge strane što karakterizira komunikaciju Mira Kovača je to da ili ne odgovori na vaše pitanje ili se okrene i ode što je nešto što bi možda mogao sebi dozvoliti netko tko je predsjednik jedne male ekstremne ili protestne stranke, ali nikako netko tko pretendira biti premijer“, kaže Trogrlić.

Koga od njih dvojice žele na čelu stranke, a time i kao kandidata za premijera, članovi HDZ-a će tajnim glasovanjem odlučiti u nedjelju.

