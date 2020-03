Obećanjima premijera Plenkovića nije zadovoljan vukovarski gradonačelnik Ivan Penava koji se u tjednu uoči unutarstranačkih izbora obrušio na stranačkog šefa. Poručio je da mu nema na čemu biti zahvalan jer Vlada u Vukovar nije donijela oporavak gospodarstva i nova radna mjesta.

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava premijeru Andreju Plenkoviću poručio je da nije učinio dovoljno za Vukovar. ''Mogao bih zaključiti da jedino što smo u gradu Vukovaru dobili od Domovinskog rata na ovamo jesu dvije stvari. Jedno je Memorijalno groblje, ali to je sudbina i povijest tako htjela, a drugo su ćirilične ploče'', kaže Penava.

U Dnevniku Nove TV Penava je poručio da se unutarstranačkoj kampanji premijer Plenković ''trebao držati programskih odrednica i smjera u kojem ide HDZ''. ''Nije me trebao uzimati imenom i prezimenom u usta i kroz medije, a kad se već mene osobno dotakao, trebao je ostaviti Vukovar po strani. Nažalost, kad mi Vukovar bilo tko spomene onda mora znati da će dobiti istinitu priču, da će se reći dobre strane, ali i one koje ne valjaju'', rekao je Penava.

Penava se osvrnuo i na činjenicu da će popis stanovništva u Hrvatskoj među manjina voditi predstavnici nacionalnih manjina. Kaže da je Hrvatska jedina država u kojoj je ''popis stanovništva politička stvar''.

''Popis stanovništa u državi je tehnička stvar koju provodi specijalizirana institucija. Jedino smo mi u Hrvatskoj od toga napravili političku stvar i donijeli odluku da će tmao gdje žive manjine popis voditi predstavinci manjina. Ne bi mi to smetalo kad bi znao da to vodi ka točnom popisu'', kaže Ivan Penava. ''Frapira me da premijer ne zna da je popis iz 2011. godine bio duboko nekorektan, nepravedan i netočan'', poručio je.

Na pitanje misli li da je bolji od Tome Medveda, svog protukandidata na unutarstranačkim izborima, Penava kaže da nije bolji ni od koga. ''Imam svoj program, a reći da je jedan čovjek bolji od drugoga nije u duhu odgoja i svega onoga što su me roditelij i profesori u školi'', poručio je vukovarski gradonačelnik.

