Do 21. prosinca na snazi su stroge mjere. Ne rade kafići i restorani, ograničen je javni prijevoz, broj kupaca u trgovinama, srednjoškolci su na online nastavi, a nije isključeno da će se neke mjere uoči Božića još i postrožiti. Da blagdani neće biti isti kao prijašnjih godina, slušamo od Stožera i premijera proteklih dana.

Hrvatska je i u utorak imala najvišu incidenciju u Europskoj uniji, odnosno najveći broj zaraženih na 100.000 stanovnika. Zato se za nakon 21. prosinca, kako bi se dodatno ograničila okupljanja, razmatraju nove mjere.

Pod upitnikom je i uvođenje propusnica za međužupanijsko kretanje, i to u danima oko Božića i Nove godine.

A kako će blagdane dočekati drugi Europljani?

Slovenija na Badnjak opet zatvara

Slovenija, koja također ima visoku incidenciju, nakon gotovo dva mjeseca zatvaranja počela je s popuštanjem mjera. Uspostavljen je javni prijevoz, otvoreni su frizerske saloni i cvjećarnice.

Sve to radit će do Badnjaka, a onda – opet zatvaranje. Do 4. siječnja radit će samo zdravstvene ustanove, ljekarne i trgovine s hranom.

U Italiji kretanje samo unutar općina

Italija ima oko trećinu hrvatske incidencije i od 24. prosinca do najmanje 1. siječnja kretanje će biti moguće samo unutar općina.

Povratnici iz inozemstva, morat će u karantenu na dva tjedna. Posjeti rodbini su zabranjeni, a mise polnoćke neće se održavati.

U Austriji će skijati samo domaći

U Austriji, koja ima 445 slučajeva zaraze na 100.000 stanovnika, za Božić je dopušteno okupljanje do deset ljudi. Na Badnjak se otvaraju i skijališta, ali samo za domaće.

To namjeravaju postići strogim mjerama na granici. Do 10. siječnja svi koji se žele zadržati u Austriju moraju u desetodnevnu izolaciju.

Njemačka zatvara sve

Njemačka ima četvrtinu hrvatske incidencije, a najmanje do 10. siječnja zatvara sve osim trgovina s prehrambenim namirnicama. Zabranit će se prodaja vatrometa, a javnih okupljanja na Staru godinu neće biti. Zabranjena je i konzumacija alkohola na otvorenom.

Češka, koja je na pola hrvatske incidencije, za blagdane planira uvesti noćni policijski sat, te zatvoriti restorane i kafiće. Skupovi će biti ograničeni na šest osoba na otvorenom i u zatvorenom.

Britanci će moći pjevati

Stanovnici Britanije, s trećinom hrvatske incidencije, za blagdane će se moći bez ograničenja kretanja na pet dana, ali obitelji će se moći okupiti do najviše 3 kućanstva. Dopušteno je i tradicionalno pjevanje božićnih pjesama od vrata do vrata, ali u skupinama do šest osoba.

I u Francuskoj, koja je na 20 posto hrvatske incidencije, obitelji će moći slaviti Božić u grupama, ali do šest odraslih osoba, dok broj djece nije ograničen. Kretanje unutar zemlje neće biti ograničeno, a kafići i restorani tijekom praznika trebali bi ostati zatvoreni.

Najstroža je Nizozemska, a najliberalnija...

Najstrože mjere za blagdane očekuju se u Nizozemskoj, gdje se posljednjih tjedan dana zarazi upola manje ljudi nego u Hrvatskoj. Na pet tjedana zatvara se – sve. Građani za Božić smiju primiti najviše dva gosta na dan, a preporuka je da budu iz okolice. Većina crkvi bit će zatvorena.

Najliberalnija je Švedska, koja također ima oko pola hrvatske incidencije. Trgovine, restorani i skijališta bit će otvoreni te se za Božić ne postrožuju pravila.

Ipak, švedski premijer računa na razum sugrađana koje poziva da ne okupljaju više od osam ljudi kod kuće i izbjegavaju putovanja, večere i kupovinu.

Kako će u konačnici izgledati blagdani u Hrvatskoj, trebali bismo saznati do kraja tjedna.

