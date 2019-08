Na gradilištu Pelješkog mosta trenutačno radi 375 radnika. Provjerili smo što rade kada ne rade, što su rijetki trenuci, i koliko su turistički djelatnici zadovoljni njihovim boravkom na jugu.

I na paklenim vrućinama kineski radnici punom parom rade na gradilištu Pelješkog mosta. "Već smo počeli s konstrukcijom naglavnice, radovi napreduju prije rokova. I dalje naporno radimo kako bismo ovaj dio završili do kraja godine", kaže Zhang Dong, voditelj projekta.



A kada ne rade, a to su rijetki trenuci, iskoriste vrijeme za odmor, u posjet im stižu i obitelji.

Bicheng Tang, viši inženjer, kaže da se u slobodno vrijeme bavi sportom kako bi se bolje osjećao. "Primjerice plivam, ali odem i u teretanu. Bili smo i na roštilju, jeli smo meso s roštilja, ćevape. Jedemo i morske plodove", kaže Bicheng Tang.

Zhang Dong kaže da mu je prije nekoliko dana u posjeti bila obitelj. "Bile su mi supruga i kći. Bili smo u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku. Hrvatska je predivna zemlja", kaže Zhang Dong.

Najveći dio kineskih radnika smješten je u Brijesti u kontejnerskim naseljima. Od njih 375 veliki dio svoj smještaj pronašao je i u Komarni kod privatnih iznajmljivača u aprtmanima.

Ivo Jerković, predsjednik Mjesnog odbora komarna i iznajmljivač, kaže da u Komarni spava oko 150 ljudi. "Najčešće ih sretnete tu navečer, popiju piće, pojedu nešto, prošetaju, ali se ide spavati do 22 sata, jer se sutra opet radi", kaže Jerković.



No, njihov raspored i platežna moć nisu kao kod turista u sezoni, tvrde djelatnici u turizmu. Zauzeli su najveći broj smještajnih kapaciteta, pa potrošnja nije kao prijašnjih godina.



"To se odrazilo na nas koji držimo butige, gostione i tako da je manja potrošnja i sve ostalo. Nemamo stranih gostiju koji su potrošači ovdje", kaže Branko Babić, ugostitelj iz Komarne, dodajući da će radi mosta i to sve podnijeti.

A kako stvari stoje kineski radnici most će završiti u roku. Još se samo čeka da Hrvati napokon odrade svoj dio oko pristupnih cesta pa da i ta gradnja uskoro krene.