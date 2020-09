Sljedećeg ponedjeljka učenici se vraćaju u školske klupe, a još je uvijek niz otvorenih pitanja o organiziranju nastave.

Za tjedan dana školarci će u klupe, a iznad glava njihovih roditelja još je uvijek stotine upitnika. Muku muče i ravnatelji koji moraju ili osigurati distancu ili osigurati maske ili dijeliti razrede. Konačan izbor ovisit će od škole do škole. Učitelje zasad brine samo jedno – online nastava.

"Više vremena zahtijeva pripremanje online nastave, puno, puno više. Ali, ne možemo tu sad ništa. Snalazit ćemo se kao i do sad, nitko nije najsretniji", rekla je Danijela, profesorica stručnih predmeta u farmaceutskoj školi.

"Recimo, ja putujem na posao sat vremena, sat vremena nazad. Dok odradim u školi, svoje putovanje, kad ću odraditi online nastavu? Vrlo je nedefinirano kako će to izgledati i zato se kolege bune", rekla je Ivana Valjak Ilić iz Mreže Nastavnici organizirano

U slučaju da se razred dijeli i da dio prati nastavu u razredu, a dio od kuće, postoji nekoliko mogućnosti. Jedna opcija je da djeca koja su kod kuće putem interneta prate nastavu iz razreda. Druga je da im učitelji pošalju video lekcije i zadatke koje trebaju riješiti za vrijeme sata. Treća je da im učitelji dok su učenici u školi daju zadatke koje će raditi kada bude njihov red za nastavu kod kuće.

"Ono što isto tako vidimo jest da se online nastava neće moći i neće trebati održavati u realnom vremenu pa se postavlja pitanje kako to organizirati. To će definitivno zahtijevati dodatan rad, prekovremene sate i dodatno opterećenje učitelja", rekla je Ana Tuškan, glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja.

Djeca od prvog do četvrtog razreda normalno idu na nastavu. No, paralelno će se od 14. rujna puštati i škola na trećem programu i to zbog mogućnosti da neki razred završi u samoizolaciji.

"Do koje razine i do kojeg vremena će škola na trećem ići, to ćemo vidjeti. Za sada planiramo krenuti sa školom na trećem jer jednostavno nemamo drugog alata da tim najmlađima pružimo adekvatnu nastavu", rekao je Božo Pavičin, savjetnik ministra obrazovanja.

I ravnatelji i učitelji pribojavaju se samoizolacija.

"S fizikom, kemijom, matematikom uvijek je problem za naći kadar za škole. Vjerujem da će to biti i u ovom slučaju bude li samoizolacija", rekla je Valjak Ilić.

Tvrde da će biti potrebno naći brzo zamjene i omogućiti zapošljavanje. U Ministarstvu obrazovanja spremni su i na to.

"Onda će se dopustiti, dopušta se i sada, da se na 60 dana zaposle nastavnici bez natječaja", rekao je Pavičin.

Inače, ministar Radovan Fuchs je na sastanku Svjetske zdravstvene organizacije prezentirao hrvatski plan povratka u škole. Sastanku je prisustvovalo više od 250 svjetskih stručnjaka iz područja obrazovanja i zdravstva koji će i dalje razmjenjivati iskustva.

Ravnatelj škole: Neće svi moći biti zadovoljni

O pripremama za školsku godinu uživo u Dnevniku Nove TV razgovarali smo s Goranom Matošem, ravnateljem Osnovne škole Samobor u koju ide 900 učenika. On je rekao da zaposlenici škole prate epidemiološke smjernice Ministarstva zdravstva i Hrvatskoj zavoda za javno zdravstvo te nastoje pripremiti prostor za učenike koji dolaze sljedeći tjedan.

"Naša škola je poprilično velika tako da smo iskoristili sve prostoriji kako se djeca ne bi miješala i samim time ćemo se držati epidemioloških mjera koliko god možemo. Ipak, ti su razredi premali, a djece ima puno, pa će viši razredi biti svi zajedno i nažalost će nositi maske. Grad Samobor će nabaviti maske za sve učitelje i učenike", rekao je Matoš.

Također je spomenuo da velik problem zbog preporučenih mjera predstavlja produženi boravak.

"Škole u stvari nemaju prostora da bi se držale tih mjera, a da nema miješanja djece. Sukladno tome, u ovom se trenutku još razmatraju modeli, ali došlo se do zaključka da za sada možemo primiti učenike prvih razreda", rekao je.

Dodao je da se nastava neće moći organizirati tako da svi budu zadovoljni, ali i da puno toga ovisi o roditeljima.

"Ako izvan škole i pri dolasku u školu neće biti neke discipline, onda je sve ovo što radimo u principu besmisleno i u konačnici pada u vodu", rekao je Matoš.

Što se tiče dodatnih zapošljavanja, ravnatelj je rekao da je došlo do povećanja osoblja, da su za to dobili odobrenja od Ministarstva obrazovanja, ali da to neće biti dovoljno.

"Pogotovo što se tiče nastave informatike i problem je s tehničkim osobljem, ali mislim da je to problem u svim školama. Mi smo razgovarali što će se dogoditi ako dođe prodor virusa kod spremačica. U tom bi slučaju sve trebale ići u samoizolaciju", rekao je Matoš.

