Još nisu poznati detalji po kojima će se organizirati nova nastavna godina, iako učenike od školskih klupa dijeli samo dva i pol tjedna. Škole pripremaju i vlastite planove, a najveći problem, čini se, bit će osigurati razmak.

Dok čekaju upute, u osječkoj Elektrotehničkoj i prometnoj školi pripremaju i vlastite planove.

"Nije nam u mogućnosti raditi u dvije smjene, ali razmatramo mogućnost da između smjena osiguramo dezinfekciju prostora, što bi značilo da bi morali malo skratiti nastavni sat", rekao je Antun Kovačić, ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole Osijek.



U školu će se dolaziti uz dezinfekciju ruku na ulazu, a preporuka je, barem za sada, da masku nose i učenici i nastavnici. No, pitanje je tko će i kako snositi takav trošak. Samo u spomenutoj školi je 80 nastavnika, a trošak za maske mjesečno bi iznosio 6000 kuna. No, to nije jedini problem.

"Kao strukovnoj školi, mislim da je najveći problem i najveća poteškoća organizacija nastave s obzirom na laboratorijske vježbe", rekao je Kovačić.

Zasad je poznato da nastava počinje 7. rujna. Dezinfekcija će biti obvezna, no još se ne zna tko će nositi maske. Govori se o nastavi uz razmak, blok satima i radu u jednoj učionici, a sve glasnije i o skraćenim satima.

"U svakom slučaju, skraćenje nastavnog sata bi bio dobar potez jer bismo tako mogli rasporediti smjene i napraviti između smjena dezinfekciju", rekao je Antun Ptičar, ravnatelj OŠ Frana Krste Frankopana Osijek.

U spomenutoj osnovnoj školi postavljene su barijere, odraslima se mjeri temperatura, no nemoguće je organizirati da u jednoj klupi sjedi samo jedan učenik.

"Morali bismo ih razdvojiti u dvije skupine, a to nemamo ni prostora i teško je to i samoj učiteljici odraditi. Znači, morala bi duplo radno vrijeme odrađivati", rekao je Ptičar.

Neki traže veću autonomiju škola

Prijedlog za svoju školu ima i Dražen Jakopović, ravnatelj osječke III. gimnazije: "Ja bih prve i četvrte stavio u školu prema tim preporukama, a druge i treće da, primjerice, bude online. Međutim, to ne znači da bi u drugim školama to bilo tako izvedivo."

"Moje osobno mišljenje je da bi trebalo napraviti nekakve opće smjernice, a prepustiti onda autonomiju ravnateljima škola jer svaka škola je različita i nosi svoje specifičnosti", dodao je Jakopović.

Manje problema očekuje se u manjim sredinama.

"Područna škola od 15 učenika može potpuno drugačije organizirati nastavu i provoditi mjere od jedne škole od 700 ili više učenika koji rade u dvije ili tri smjene", rekla je Dajana Vidaković, učiteljica engleskog i njemačkog jezika.

I nastavni kadar željno iščekuje konkretne odluke.

"Samo se molim da ne idemo u isto vrijeme online i uživo jer nisam sigurna koliko bismo mi učitelji tako mogli potrajati. Online nastava sama po sebi jako iscrpljuje, a izvoditi je istovremeno uz nastavu u učionici – smrt", rekla je Vidaković.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr