Ovo privlači smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti kako biste ih se riješili

Sigurno ste ga primijetili kako hoda po prozoru, polako i nenametljivo. Možda se skinuli rublje sa sušila i napipali jednog među naborima, a onda se počeo širiti opori miris.

Da, riječ je o smrdljivim martinima, kukcima koji su poznati po svom izgledu kao da nose štit na leđima, po glasnom letu i naravno – mirisu kojeg ispuštaju kad su ugroženi. Otud i ime – smrdljivi martin.

Smrdljivi martin, ilustracija - 4 Foto: Getty Images

Što je smrdljivi martin?

Smrdljivi martin, latinski Halyomorpha halys, vrsta je sjenice, invazivna je vrsta insekta bez prirodnih neprijatelja. Hrani se širokim rasponom voća i povrća, no osim manje štete za biljke, ovi insekti nisu opasni i ne mogu nanijeti neku ozbiljnu štetu. Ne bodu i ne napadaju ljude niti životinje te nije poznato da prenose neke bolesti. Ipak ih nije ugodno vidjeti u svom domu, a čini se da im je baš na jesen to jako privlačno.

Zašto se zovu smrdljivi martin?

Smrdljivi martin ima mirisne žlijezde koje su dio njihovog obrambenog mehanizma. Kada ih se uznemiri, žlijezde u njihovim trbušnim organima ispuštaju oštar miris. On nije otrovan niti opasan za ljude ili kućne ljubimce, ali jaka aroma može se zadržati satima. Opisuju ju kao kombinaciju mirisa badema ili korijandera.

Smrdljivi martin, ilustracija - 1 Foto: Getty Images

Što privlači smrdljive martine?

Smrdljivi martini vole toplinu i svjetlost, posebno s dolaskom hladnijeg vremena, kada ih počinje provlačiti toplina ljudskog doma. Prezimljuju na tavanima, u zidovima, šupama, solariji. Traže suho i ugodno mjesto za skrivanje sve do proljeća.

Smrdljivi martin, ilustracija - 5 Foto: Getty Images

Kako se riješiti smrdljivih martina?

U većini slučajeva naići ćete na samo jednog ili nekoliko smrdljivih martina kako se motaju u zatvorenom prostoru. Traže mjesto gdje se mogu skućiti, ili su pak izašli van iz skrovišta jer ih je prevarilo toplije vrijeme.

Nemojte ih gnječiti. Ne samo zbog mirisa kojeg će sigurno ispustiti, nego i zato što se ovih bezopasnih insekata možete riješiti i na humaniji način.

Majstori u provlačenju

Smrdljivi marini majstori su u uguravanju u pukotine i rupe stoga provjerite i popravite oštećene mreže, zabrtvite prozore i vrata kitom te provjerite ima li praznina na mjestima gdje kabeli, vodovodne i električne cijevi ulaze u dom.

Prigušite ili isključite vanjsku rasvjetu. Privlači ih svjetlost pa ju je najbolje svesti na minimum te koristiti žarulje toplog žutog svijetla.

Smrdljivi martin, ilustracija - 3 Foto: Getty Images

Koji mirisi odbijaju smrdljive martine?

Smrdljivi martini ne vole mirise poput citrusa, češnjaka, klinčića i mente. Koristite kore, listove ili eterična ulja tih mirisia kako biste ih otjerali.

Smrdljivi martini bezopasni su kukci, sporo se kreću i ne bježe pa je za one hrabrije dovoljno lagano ih uhvatiti u maramicu i pustiti u odlete negdje dalje u slobodu.