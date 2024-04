Kako se piše – Zagrebčanka ili Zagrepčanka?

Piše se Zagrepčanka.

Riječ je nastala od imenice Zagreb, no u njoj je došlo do glasovne promjene koja se naziva jednačenje suglasnika po zvučnosti. Naime, kad se zvučni suglasnik b u riječi nađe ispred bezvučnoga (u ovom slučaju č), on se mijenja u svoj bezvučni parnjak p.

U posvojnom pridjevu zagrebački nema promjene jer se glas b ne nalazi ispred drugog suglasnika, već ispred samoglasnika a.

Pravilno je pisati:

Ona je rođena Zagrepčanka?

Zagrepčanka je nekad bila najviša zgrada u metropoli.

