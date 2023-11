Poznati lanac brze hrane unosi razdor među Hrvate: Na čijoj ste strani?

Suglasnici se u hrvatskome jeziku dijele na bezvučne i zvučne, ovisno o tome titraju li pri izgovoru glasnice. U osnovnoj smo školi lako pamtili parove bezvučnih i zvučnih suglasnika uz pomoć mnemotehnike – Patka se šeće.

bezvučni p t k s š č ć c h f zvučni b d g z ž dž đ - - -

Suglasnici različiti po zvučnosti zbog jednostavnijeg se izgovora jednače pri dodiru, i to tako da se prvi suglasnik mijenja u svoj parnjak i izjednačuje po zvučnosti s drugim suglasnikom – svadba (od svat+ba > svatba > svadba), beskofeinski (bez + kofeinski > bezkofeinski > beskofeinski).

Rijetki su primjeri u kojima se drugi suglasnik mijenja u svoj parnjak, kao u riječi mozak – mozga, gdje bi se prema pravilu z trebalo promijeniti u s pa bi bilo mozak – moska.

Pravila ne bi bila pravila bez svojih iznimaka, stoga postoje i primjeri u kojima se jednačenje po zvučnosti ne provodi (odnosno provodi se u govoru, ali se ne bilježi u pismu). Takvi su primjeri kad se d nađe ispred c (podcijeniti, podcrtati), č (nadčovjek, odčepiti), ć (odćurlikati), s (gradski, predsjednik) i š (odškrinuti, podšišati). Također, ne bilježi se u prefiksima ispod- i iznad- (ispodprosječan, iznadprosječan), kao ni u riječima koje počinju s ad- (adhezija, adpozicija) ili riječima latinskoga podrijetla koje počinju sa sub- iza kojega slijedi p (subpapilaran, subpolaran).

Ako ste pri čitanju prethodnih redaka pomislili kako je to samo dosadno jezično pravilo s kojim i nemate previše doticaja u svakodnevnom životu, prevarili biste se.

Prave se bitke vode oko skraćenog naziva poznatog lanca brze hrane – je li mekić ili megić – a neki se čude i odakle to megić, ako jasno piše McDonald's, odnosno [mekdonalc]. Slijedeći pravilo da se prvi suglasnik izjednačuje s drugim, bezvučni k će se ispred zvučnoga d promijeniti u zvučni g i nastat će [megdonalc].

Tako smo, konačno, došli i do njegova nadimka – megić, iako u skraćenoj verziji imena nemamo uvjete za provođenje jednačenja po zvučnosti jer je g (odnosno k) ispred i.

Nepristrani je zaključak da bi skraćeno ime moglo biti i mekić i megić, ovisno o tome prema kojoj ste ga verziji stvarali – je li to kratica izgovornog ili pisanog oblika imena McDonald's. Odnosno, kao i u brojnim jezičnim dilemama – može oboje!