Kako se piše – slasan ili slastan?

Piše se slastan.

Oblik pridjeva u muškom rodu tvori se dodavanjem sufiksa -an osnovi imenice slast: slast + -an. Pritom ne dolazi ni do kakve glasovne promjene.

Suglasnik t ispada u ženskom i srednjem rodu pridjeva, i to kako bi se pojednostavila suglasnička skupina stn (slast-na, slast-no). Pravilno je dakle: m. r. slastan, ž. r. slasna, s. r. slasno.

Isprobajte slastan sendvič s gljivama.

Pročitajte i ovo Kako se piše Najači ili najjači

Pročitajte i ovo Kako se piše Sudci ili suci

Pročitajte i ovo Kako se piše Intenzivan ili intezivan?

Pročitajte i ovo LEKTORSKI DNEVNIK Dolazite li iz Zagreba ili iz Splita? Pročitajte tekst da bismo vas mogli zaštiti