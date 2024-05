Kako se piše – najači ili najjači?

Piše se najjači.

Kad se u riječi dva ista suglasnika nađu jedan do drugoga, obično se jedan od njih gubi, no u superlativu to pravilo ne vrijedi. Naime, ako pridjev započinje suglasnikom j, ostaju oba suglasnika – i iz prefiksa naj- i iz osnove pridjeva: najjasniji, najjužniji, najjeftiniji.

On je najjači čovjek na svijetu.

Puhala je najjača bura dosad.

