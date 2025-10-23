Kako se piše – pizzeria ili picerija?

Piše se pizzeria.

Riječi pizzeria (ugostiteljski objekt u kojem se priprema i poslužuje pizza) i pizza (jelo od tanko razvaljanog tijesta s nadjevom od sira, rajčice i drugih sastojaka) preuzete su iz talijanskog jezika. U hrvatskom standardnom jeziku pišu se u izvornom obliku, bez fonetske prilagodbe, zbog sociolingvističkih razloga i međunarodne prepoznatljivosti naziva. Budući da nisu pravopisno prilagođene, pišu se ukošeno kako bi se to označilo.

Imenica pizzeria deklinira se: pizzeria, pizzerije, pizzeriji itd.

Imenica pizza deklinira se: pizza, pizze, pizzi, pizzu itd.

Naručili smo veliku pizzu s pršutom i gljivama.

Nedavno je otvorena nova pizzeria u središtu grada.

U novoj pizzeriji imaju i vegetarijanske pizze.



