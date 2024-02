Milion ili milijun

Ovu dilemu zapravo bismo mogli preformulirati u pitanje – Je li milion, miljon, miljun ili milijun? – jer se upotrebljavaju svi ti oblici.

Pravilno se piše milijun.

Milijun je internacionalizam podrijetlom iz latinskog jezika te u nekim jezicima doista završava na -on (engl., franc. million, španj. millón, tal. milione), no u hrvatskom je standardan oblik na -un. Riječ je u hrvatski ušla preko dalmatinskih govora, a za njih je karakteristično da talijanski nastavak -one ima oblik un, primjerice balun, botun, kartun, stađun.

Od imenice milijun tvore se izvedenice milijunaš i milijunski.

Želio bih imati milijun dolara.

Osvojio je milijune na Eurojackpotu.

