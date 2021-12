Ispričali su svoju priču, dobili su pomoć od SPAR Hrvatska i prvu veliku narudžbu, a sada je posao na njima. Poduzetnici iz Startaj Hrvatska sami moraju pronaći kupce za ono što su osmislili.

Četiri poduzetničke priče, sat i pol vremena, jednaka šansa i jedinstven cilj - prodati što više svojih proizvoda, tako možemo opisati novu epizodu Startaj Hrvatska. Nakon što smo u prošloj vidjeli kako se prva polovica poduzetnika snašla u pretposljednjoj emisiji ovog projekta gledali smo preostalu četvorku.

Kandidati projekta Startaj Hrvatska u novom zadatku, trebaju pokazati prodajne vještine!

Uspjeh prodaje bit će jedan od odlučujućih faktora pri odluci tko će od proizvođača potpisati ugovor sa SPAR Hrvatska, ali i tko će imati hit proizvod 2021. godine.

Prvi u prodaji jedan na jedan iskušao se bračni par Burić. Renata i njezini ručno rađeni ravioli PA-ŠTA, koji dolaze u tri okusa, plod su napornog rada što je prepoznao SPAR Hrvatska, no na njima je da to učine i kupci.

Renata i Mario Burić (Foto: Nova TV)

Nakon početne treme Renata se ohrabrila te nakon što su pojedinci probali skuhane raviole sve je krenulo uzlaznom putanjom: ''Svaki kupac nas uči da naš proizvod možemo prodati bez problema samo uz dobru prezentaciju'', rekla je ponosno.

Pod sloganom ''Što više prodamo to bolje'', Renata Burić i njezin suprug Mario pojašnjavali su kupcima kako su njihovi ravioli punjeni sirom, špinatom i pršutom, no onda je došao tajni kupac, za ekipu PA-ŠTA to je bila Željka Maras koja je osmislila koncept Jedem doma. Radi se o servisu koji je započeo kao kuhanje u domovima klijenata, potom je preraslo u proizvodnju ukusnih gotovih jela te u medijsko-edukativnu online platformu.

PA-ŠTA otvorila novu sezonu Startaj Hrvatska: Počelo je s ''Moram srušiti pola kuće da bih ispunila pola tih uvjeta'', a završilo je s čak tri tisuće raviola za SPAR

Renata joj je najprije objasnila kako se bavi proizvodnjom domaće ručno rađene tjestenine: ''Kuha se direktno iz zamrzivača'', nastavila je, a Željka ju je pozorno slušala sa zanimanjem. Željka se potom predstavila: ''Moj prvi dojam je vrlo pozitivan. Topli su, neposredni, vrlo iskreni. Vidi se da zaista iskreno žive to što govore i mislim da su generalno dobri prodavači.'', pohvalila ih je.

Melli Aromatica prodaja 1 na 1 (Foto: Nova TV)

Nakon šarenih raviola red je došao na Melli Aromatica. Zahvaljujući udruživanju majke i kćeri na police SPAR-a i INTERSPAR-a stigao je EKO deterdžent i omekšivač za rublje s blagim mirisom pamuka.

Simpatični pristup i pitanje perete li sami svoje rublje? nije urodio plodom pa su Vesna Sirovina i njezina kćer Ivana zaključile: ''Mislile smo da će biti lakše.'' Međutim, predivan miris privlačio je kupce koju su sve zadovoljniji i s proizvodima Melli Aromatica odlazili s njihovog prodajnog mjesta.

Za ovaj je ekološki brend Davor Bilman bio tajni kupac. Ovaj poduzetnik i poznato televizijsko lice ima tvrtku koja putem treninga, edukacija i savjetovanja pomaže tvrtkama i pojedincima da postignu željenu izvrsnost. Savjetovao je tako Vesnu i Ivanu: ''Melli Aromatica je top proizvod. Mislim da je proizvod budućnosti, da još nije došlo to vrijeme, odnosno, ako što prije osvijeste kupce, da će jako dobro prodavati''.

Zbog Startaj Hrvatska počela se baviti posve drugom strukom, a kćer koja je kilometrima bila udaljena dala je otkaz i vratila se u Hrvatsku kako bi joj pomogla

Osim njima Bilman je dao i univerzalni simpatičan savjet za prodaju: ''Kako saznati što je kupcu bitno je ustvari vrlo jednostavno. Postoje dvije tehnike – jedna je malo manje korištena i zove se tehnika Vidovitog Milana u kojoj se pokuša predvidjeti što je nekom bitno. Puno pametnija je tehnika postavljanja pitanja, da se pitanjima dođe do kupovnog motiva, odnosno razloga, zašto netko želi kupiti moj proizvod.''

Maja Fertalić i njezine snack pločice Nutty BARica sljedeće su okušale prodaju. Ova zdrava verzija doručka ili užine bogata je orašastim plodovima, a u sebi ne sadrži aditive, palmino ulje i dodane šećere i soli.

Nutty by Maja prodaja 1 na 1 (Foto: Nova TV)

Maja je prije početka prodaje jedan na jedan priznala kako se osjeća umorno, no dodala je: ''Današnji zadatak me veseli, makar nisam najbolja u tome, ali zbog sportskog duha koji imam znam da ću biti na nivou i da ću rasturiti prodaju'', borbena je.

Rekla je nikada više, no jedna dijagnoza je sve promijenila: ''Moja očekivanja su vrlo jednostavna - da zajedno probamo promijeniti svijest krajnjeg potrošača''

Maja se predstavljala da je iz projekta Startaj Hrvatska, govorila je srčano o svom proizvodu te su kupci to primijetili, a prodaja je samo rasla, osobito uz njene vještine i zanimljivu tehniku u kojoj je ljudima nudila da si uzmu i koju dodatnu pločicu te da isprobaju sva tri okusa.

'Ovo je moj proizvod Nutty BARica. Ima jako puno orašastih plodova i nezasićenih masnoća'', objašnjavala je Maja sljedećem kupcu ni ne sluteći da je on bio tajan. Riječ je naime o Orlandu Lopacu, partneru i menadžeru unutar Orlando fit poslovne grupacije koja se osim fitnesom bavi i promicanjem zdravog načina života pa ga je Majina priča osobito zanimala, što je potvrdio i komentarom: ''Moje mišljenje je da je njoj išlo jako dobro. Zašto? Zato što vidiš da je to njeno i da ona izgara za tim da ljudima objasni što je, zašto i kako napravila.''

Nakon što se predstavio Maji ona se iznenadila i zahvalila na lijepim riječima, Orlando joj je dao zaključni savjet: ''Kao poduzetnik koji je isto krenuo iz ničega – vama ne treba reklama, vi ste reklama sama sebi. Bilo bi lijepo da dođete do toga da dobijete priliku biti inspiracija drugima i po meni jeste inspiracija.''

Kao četvrtka poduzetnica desete epizode Startaj Hrvatska svoju je izvrsnu i kreativnu poslovnu ideju predstavila Brankica Borović s VIKTORIA prirodnom kozmetikom, čija je baza domaće magareće mlijeko.

Viktoria prirodna kozmetika prodaja 1 na 1 (Foto: Nova TV)

U nadi da će tijekom 90 minuta, koliko su i ostali kandidati imali, prodati desetak proizvoda Brankica i njezin suprug Paolo krenuli su u animiranje kupaca. ''Oprostite, jeste li probali kremu od magarećeg mlijeka'', bio im je uhodan pristup koji u početku nije polučio ozbiljnije rezultate. Nisu odustajali, vedrog duha nastavili su dalje, a Brankica je onda zaključila: ''Mirisom moramo privući i to je prvi kontakt s kupcem.''

Ameriku i Rim zamijenili su Dalmatinskom zagorom! Ovi su se hrabri ljudi odlučili ostaviti velike poslovne karijere i otišli na selo živjeti vlastiti san

Kupci su bili složni kako jako fino miriše, a Brankica i njezin suprug bili su sve zadovoljniji. Neki su se odlučili na gel za tuširanje, drugi na kremu za lice, a tajni kupac sve je promatrao iz prikrajka kako bi mogla dati što bolje savjete ovim poduzetnicima. Vedrana Likan, stručnjakinja za nekretnine i investicije, nakon Brankičine prezentacije komentirala je: ''Možda bi samo savjetovala da bude malo prijemčljivija u komunikaciji s kupcem, da postavi pitanje kupcu, da ga uvede u svoj proizvod, a ima izvrstan proizvod. Dovoljno je da ga ima otvorenog i da ga samo pozove na doživljaj.''

Brankica je prihvatila savjet, a Vedrana je donijela zaključak o cjelokupnom projektu Startaj Hrvatska: ''Za ljude koji ne bi imali nikakve šanse ući niti u puno manje lance, niti u puno manja prodajna mjesta ili tržnice na ovaj način zaista dobivaju veliku odskočnu dasku s podrškom koju im dajete. Dajete priliku nekome tko je možda nikada ne bi imao.''

Nakon prodaje jedan na jedan slijedi vrijeme za veliko finale svih poduzetnika – hoće li dobiti ugovor sa SPAR-om Hrvatska te tko će odnijeti titulu hit proizvoda 2021. godine. Odluku gledajte u posljednjoj epizodi druge sezone Startaj Hrvatska u nedjelju 19. prosinaca na programu Nove TV.

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Oni koji se pokažu doraslima ovome izazovu potpisat će ugovor sa SPAR Hrvatska, ali samo jedan proizvod, onaj najuspješniji u kontekstu proizvoda, ali i razvoja poduzetnika te s najboljim prodajnim rezultatima, postat će Hrvatski hit-proizvod 2021. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina diljem Hrvatske.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska po najvišim profesionalnim standardima.