Jedinstveni i šareni ravioli te inspirativna priča Renate Burić otvorila je novu sezonu projekta Startaj Hrvatska. U nastavku otkrijte kako je tekao njezin nimalo jednostavan put od teških početaka do suradnje s velikim trgovačkim lancem.

Osam kandidata, osam proizvoda, osam različitih životnih i poduzetničkih priča i samo jedna glavna nagrada – da upravo njihovih ruku djelo postane hit proizvod ove godine. Počela je druga sezona projekta Startaj Hrvatska, ali i borba kandidata da njihovi proizvodi završe na policama SPAR supermarketa i INTERSPAR hipermarketa diljem Lijepe Naše. Prva priča je ona Renate Burić te njezinog, ali i obiteljskog, proizvoda raviola PA-ŠTA.

U videu na vrhu članka pogledajte najzanimljivije trenutke njezine priče ako ste propustili emisiju, a cijelu pogledajte na službenoj stranici Startaj Hrvatska.

PA-ŠTA Renate Burić otvorila je novu sezonu emisije Startaj Hrvatska (Foto: Startaj Hrvatska)

Renatin život nije bio nimalo jednostavan. Od udomiteljske obitelji, preko velike ljubavne priče koju je razdvojio život u Americi, rada u ugostiteljstvu te naposljetku vlastitog poduzetničkog poduhvata – ukusne, šarene i ručno rađene tjestenine. Ravioli PA-ŠTA njezin su proizvod.ravioli s tri vrste sira, ravioli s kravljim sirom i špinatom te ravioli s krem sirom i pršutom. Brašno, jaje, ekstra djevičansko maslinovo ulje s puno ljubavi i požrtvovnosti recept su za Renatine raviole PA-ŠTA, a specifičnu ružičastu boju i šarenilo kojemu nitko ne može odoljeti daje cikla.

Renata nije ni slutila kako će joj, proučavajući bespuća interneta i društvenih mreža, jedna objava osobe koja prodaje zamrznute krokete, dati ideju za tjesteninu kakvu nitko u Hrvatskoj ne prodaje. Zasukala je rukave i ubrzo je stigla prva narudžba, a nakon objavljene fotografije svojih raviola krenuo je boom, kako kaže. ''Te prve dostave koje smo odradili bile su dobre. Tjestenina je očito bila dobra jer su ti kupci i dandanas moji stalni kupci.'', ispričala je.

Šarena tjestenina PA-ŠTA Renate Burić (Foto: Startaj Hrvatska)

Veliku podršku u samoj odluci da se prijavi na Startaj Hrvatska imala je u svojoj obitelji. Suprug, svekrva pa čak i sin pomagali su joj u svakom koraku koji ni najmanje nisu bili jednostavni. ''Složne ruke grade kuću, mislim da smo mi čisti primjer toga'', njezine su riječi.

Nakon prijave i prolaska u drugi selekcijski krug došlo je vrijeme za audit, izlazak na teren stručnjaka iz SPAR Hrvatska. Iako u početku nije znala što to točno znači, tim iz kontrole kvalitete nadležan za sve što ima veze s hranom objasnio joj je. Kontrolna lista od 63 nepravilnosti bio je zaključak sastanka na što nitko pa ni Renata nije mogao ostati imun: ''Ja moram srušiti pola kuće da bih ispunila pola tih uvjeta'', bila je njena prva reakcija, međutim…

Renata Burić i njezin suprug Mario (Foto: Startaj Hrvatska)

Kako prepričava dogodio joj se klik u glavi te je odlučila igrati na sve ili ništa! ''Sad idemo na glavu, idemo pronaći rješenje za to, idemo napraviti sve što možemo da to ispunimo'', prisjeća se Renata trenutka odluke za koji nije imala puno vremena.

U desetak dana te uz nevjerojatnu i bezuvjetnu pomoć obitelji od početnog šoka došla je do riječi: ''To sam sve uspjela unatoč milijun i jednoj dokumentaciji'', te je došao, kako kaže, jedan od najvažnijih dana u njezinu životu – informativni razgovor u SPAR Hrvatska i trenutak kada će biti suočena s rezultatima svog rada.



Helmut Fenzl, predsjednik Uprave SPAR Hrvatska dočekao ju je i rekao: ''Reći ću svaka čast na onome što ste do sada postigli, ali nemojmo se zavaravati, vi imate još jako puno posla koji treba napraviti.''

Helmut Henzl (Foto: Startaj Hrvatska)

Potom joj je izgovorio ohrabrujuće i najbolje moguće vijesti: ''SPAR će biti i dalje uz vas. Mi smo vas danas pozvali da kažemo da ste upali u Startaj Hrvatska'', nakon što je čula Renata nije mogla suspregnuti suze i sreću kao i njezin suprug Mario kojem je potrčala u zagrljaj.



Renatin trud je nagrađen, no to je tek zaplet njene priče. Uslijedilo je saznanje kolika će biti prva narudžba koju će SPAR Hrvatska u cijelosti otkupiti. ''SPAR će od vas naručiti tisuću komada raviola, ali… Tisuću komada raviola krem sir i pršut, tisuću raviola tri vrste sira i tisuću raviola sir i špinat'', priopćila joj je Žana Lovrić, direktorica odjela Nabave Food i Non-food 1 SPAR Hrvatska te poželjela dobrodošlicu u SPAR.

Nakon što je čula ovu vijest, Renata nije mogla vjerovati da su joj se rad i neprospavane noći višestruko isplatile i da ju je SPAR Hrvatska ovako nagradio. Odmah je svom suprugu ispričala sretnu vijest i najveću narudžbu do sada, a on je uzbuđeno uzviknuo: ''Tooo SPAR, idemo!''.

Renata Burić i njezin proizvod PA-ŠTA (Foto: Startaj Hrvatska)

Iduće subote,, ne propustite novu uzbudljivu poduzetničku priču u emisiji Startaj Hrvatska.

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Oni koji se pokažu doraslima ovome izazovu potpisat će ugovor sa SPAR Hrvatska, ali samo jedan proizvod, onaj najuspješniji u kontekstu proizvoda, ali i razvoja poduzetnika te s najboljim prodajnim rezultatima, postat će Hrvatski hit-proizvod 2021. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina diljem Hrvatske.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska po najvišim profesionalnim standardima.