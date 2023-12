Kako se financiraju stranke? Iduća godina bit će im itekakav udarac na džep

Vladajuća stranka za izbore je spremna. Barem financijski. Za sljedeću godinu isplanirani su prihodi u iznosu od 8,8 milijuna eura. Rashodi su 400.000 eura manji. Novac već imaju. A očekuju i donacije.

"Neodgovorno bi bilo govoriti o iznosima, ali naravno da ćemo primati donacije, očekujem da ćemo imati u tom dijelu značajan dio prihoda, a što se tiče kreditnog zaduženja, za tim nema potrebe", kaže Krunoslav Katičić.



SDP planira trošiti oko 5 milijuna eura. Do kraja ove godine vratit će postojeće kredite, a onda, novo zaduženje. Još ne znaju koliko.



U kredit neće bivši članovi SDP-a, sada okupljeni u stranku Socijaldemokrata. Novac iz državnog proračuna, za razliku od ostalih parlamentarnih stranaka - nemaju. Ostao je u SDP-u. Pa je plan za kampanje - ovo: "Više ćemo u ovim okvirima naših članarina, naših donacija, samih nas članova i osoba koje će biti na listi, svatko će participirati s određenim iznosom i u sklopu toga ćemo se zatvoriti", rekao je Nikša Vukas.

MOST još uvijek nema konkretan proračun za 2024. O njemu će odlučiti do kraja godine, ali već sada znaju da će trebati i kredit.

"S onim resursima koje mi imamo, dođemo do cilja, zahvaljujući ljudima mi sa svojim budžetom koji je u odnosu na velike stranke skromniji, napravimo puno više nego ostali", rekla je Kristina Bakula.



Domovinski pokret za superizbornu godinu planira gotovo dvostruko veći proračun nego prošle godine. Milijun i 600.000 eura. Dio će i oni namaknuti kreditom.

"Mislim da je to neminovnost s obzirom na troje izbora koji su garantirani sljedeće godine, i kad pogledamo svoju prihodovnu i rashodovnu stranu, jasno je da tu postoji, sukladno planovima, diskrepancija od 600-700 000 eura", kaže Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta.



Proračun platforme Možemo u 2024. godini iznosit će oko 600.000 eura. Kredit neće, a i oni će se osloniti na donacije. Ali na malo drugačiji način.

"Mi se uvijek oslanjamo na puno malih donatora, po tome smo specifični, pokazali smo da je to moguće na zadnjim lokalnim i nacionalnim izborima, mi smo stranka s najviše malih donacija", rekao je Gordan Bosanac.



O iznosima proračuna još konkretno ne govore ni Hrvatski suverenisti. No, štedjeli su do sada, pa to i donacije, morat će biti dosta za kampanju.

"Ne bi se kreditno zaduživao, bolje se, kako se ono kaže, raširi se koliko se možeš pokriti, to što imamo mislim da će biti sasvim dostatno", smatra Marijan Pavliček, predsjednik Hrvatskih suverenista.

Koliko se stranke smiju raširiti, propisuje državno izborno povjerenstvo. Prvi put u eurima, pa tako za europarlamentarne izbore svaka lista smije potrošiti maksimalno 530.891,23 eura. Za parlamentarne 199.084,21 eura po izbornoj jedinici. I za predsjedničke - milijun 61.782,47 eura.

