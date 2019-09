Poremećaji spavanja znatno utječu na naš svakodnevni život, a jedan od njih je i apneja. Pacijenti od te bolesti prestaju disati u snu, a mnogi s njom žive bez da su toga svjesni. O tome se u petak govorilo u Zagrebu, gdje je održan simpozij na koji su stigli i stručnjaci iz inozemstva.

Branko Tomašić godinama je živio s poremećajem spavanja.

"To se pokazalo kao problem ne samo kvalitetnog spavanja nego i hrkanja, koje je nekada bilo toliko intenzivno da sam sebe probudio, a da ne kažem koliko puta sam dobio laktom u rebra i: 'Daj se malo smiri ili ćeš otići u drugu sobu'", ispričao je.

No, umjesto u drugu sobu, otišao je liječniku te mu je dijagnosticirana apneja, kratkotrajan prekid disanja u snu.

"Može se dogoditi 30-50 puta a ima rekordera kojima se to dogodi 100 puta u jednom satu", rekao je doc. dr. Boris Šimunjak. "Padom napetosti mišića u snu, ležanjem na leđima, korijen jezika i nepce zapadnu prema natrag i suze ždrijelo. Na taj način otežavaju prohodnost zraka", dodao je.

Procjenjuje se da 10-15 posto ukupne populacije ima apneju, a mnogi ju ni ne znaju prepoznati.

"Bolesnici se tijekom noći znaju buditi, ustajati, imaju osjećaj nedostatka zraka. To su noćni simptomi, a dnevni simptomi su karakterizirani jakim osjećajem umora, dnevne pospanosti, slabije koncentracije, razdražljivosti. Ono što je najopasnije da taj osjećaj umora i pospanosti bolesnike vrlo često dovodi u nezgodne i za život opasne situacije", rekao je specijalist psihijatrije doc. dr. Domagoj Vidović.

Također, ako dugotrajno oboljenje od apneje, istaknuo je tijekom javljanja uživo u Dnevnik Nove TV doc. dr. Boris Filipović, može dovesti do težih bolesti.

"Dugotrajno nedijagnosticirana apneja dovodi do povećanog krvnog tlaka, što dovodi do poremećaja srca i krvnih žila. To znači da mlađi pacijenti mogu dobiti moždani udar, srčani udar, dijabetes i, što je isto tako bitno napomenuti, depresiju", rekao je doc. dr. Filipović

Kako bi razmijenili iskustva, hrvatski liječnici su se na multidisciplinarnom simpoziju sastali s inozemnima.

"Mi, koji se bavimo istraživanjem sna, vjerujemo da postoje tri komponente za dobro fizičko i mentalno zdravlje, a to su: prehrana, tjelesna aktivnost i san. A dobar san je najvažniji od njih", rekao je Nico de Vries, liječnik iz Nizozemske.

