Priča o kupnji dizajnerskih tenisica na R1 račun koja posljednjih dana kruži Facebookom dobila je zanimljiv epilog. Ravnateljica Centra za socijalnu skrb braneći svoju djelatnicu došla je do Domovinskog rata i nekima omiljenog pitanja ''Gdje si bio 91.?''

Jedna je Zagrepčanka u trgovini primijetila da je žena kupila dizajnerske tenisice od 1500 kuna na R1 račun, i to na račun Centra za socijalnu skrb u Zaprešiću.

Ravnateljica zaprešićkog CZSS-a Đurđica Poduška u otvorenom pismu branila je svoju zaposlenicu.

''Na sam Praznik neovisnosti, mislila sam kako ću u miru i opušteno sa obitelji blagovati, no zatekla me vijest – afera 'cipele'. U svojoj četrdeset prvoj godini radnog staža u mojoj socijali susrećem se ponovo s blaćenjem i prozivanjem radnika centra za socijalnu skrb, ovaj puta mog Zaprešića, a poznato je da je do sada bilo dosta centara na tapeti svih medija. Više nije dovoljno obrušavati se na stručnost i profesiju, sada su na redu cipele. Tko zna, možda će nam uoči Božića zaviriti i u tanjur jesmo li pripremili bakalar i puricu!'' napisala je ravnateljica.

Objasnila je da je temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi donijela odluku o nabavi jednog para radne obuće za radnike Centra za socijalnu skrb Zaprešić. U odluci stoji da će se radnicima refundirati 500,00 kn za nabavljenu radnu obuću. ''Radnik može odabrati i skuplju obuću, sve ovisi o platežnoj mogućnosti i ukusu pojedinca, no poslodavac podmiruje samo 500,00 kn. Pismenom čovjeku dosta'', objasnila je.

No ravnateljica tu nije stala. Zapitala se jesu li noge radnika Centra manje vrijedne i ne smiju ući u skupe cipele. ''Što se to događa mom narodu gdje svatko i u svako vrijeme ima pravo nekoga prozivati sa argumentima ili bez njih? Čime to naši mediji hrane svoje čitatelje i slušatelje?'' nabraja ravnateljica Centra.

''Gdje ste bili devedeset prve?''

''Zanima me gdje su bili savjesna građanka, iznenađena prodavačica i zainteresirana novinarka te svi oni koji na društvenim mrežama danas bruje o aferi s cipelama za vrijeme Domovinskog rata, kada smo stvarali ovu našu lijepu samostalnu Hrvatsku? Ne znam, ali znam gdje su bili socijalni radnici i svi ostali radnici centra; danonoćno su radili i dežurali, zbrinjavali na tisuće naših prognanika i izbjeglica iz susjedne nam države Bosne i Hercegovine'', uzvratila je ravnateljica medijima.

Navodi da nisu oštetili ni državni ni županijski proračun jer su još lani planirali sredstva za nabavu radne obuće.

''Sjetih se i stihova jedne pjesme: 'Što to ima u ljudima dušo da ulaze u tuđe živote?' Zar ti ljudi nemaju svoje brige, svoje obitelji, svoje probleme?

A završit ću u stilu cjenjene mi novinarke Tanje Torbarine; Pa, ajmo mi, dragi moji suradnici, hodati bosi, možda će nas više cijeniti i manje prozivati!!!'' zaključila je ravnateljica.