Novi ministri preuzeli su danas svoje resore, održali prve sastanke sa suradnicima, ali i pripremu uoči prve im sjednice Vlade izvan Zagreba - u Čakovcu. I upoznali se s problematikom posla koja ih čeka. No, njihovi prethodnici, za razliku od Nade Murganić, nisu bili spremni stati pred televizijske kamere.

Podalje od televizijskih kamera Goran Marić svom je nasljedniku ostavio sve čime država raspolaže. Imovina je, samo na papiru, vrijedna više od 30 milijardi eura. Unovčiti mrtvi kapital želi i novi ministar Mario Banožić, koji će, kaže, nakon ljeta na teren.

"Po svakoj nekretnini proći što je u njoj stvarno stanje, jer ono što mi imamo zavedeno u evidencijama svih ovih godina i ono što je u stvarnom korištenju ne odgovara", rekao je Banožić za Dnevnik Nove TV.

Novi ministar nije sklon većim privatizacijskim zahvatima bez blagoslova Vlade. Ne boji se različitih nekretninskih lobija o kojima je pričao njegov prethodnik.



"Definitivno da će nekakvih pritisaka biti. Tko me pozna, zna moj karakter, zna da ne odstupam tako lako, ali u konačnici kad radite pravu stvar, zašto bih odstupio", kaže Banožić.

Marija Vučković, prva ministrica poljoprivrede želi nastaviti gdje je Tomislav Tolušić stao. Već se uvjerila koliko toga ju čeka: kolegij je trajao više od 5 sati.

Pita li se Olega Butkovića, smijenjeni Tolušić nema razloga za ljutnju. "Ne, nije on čovjek koji razmišlja o osvetama, niti on tako funkcionira. A nitko se od nas nije rodio da bude ministar i da ostane do kraja života, svi smo tu na određeno", kaže Butković



Prije tri godine pozvali su medije, a Gabrijela Žalac brzo se privikla na Tolušićevu fotelju. Danas je stiglo i cvijeće. Naručena je i zakuska. Ali Marko Pavić, baš kao i Žalac, koja mu u ostavštinu ne ostavlja samo ogroman posao s europskim novcem, nisu bili spremni za poziranje. Pobjegli su kroz garažu. Naknadno je Pavić dao izjavu ispred Vlade.

"Prvi dan protekao je u primopredaji i administraciji, popodne nakon povratka iz Vlade imat ću sastanke, sutra idem u Bruxelles", rekao je Pavić.

SDP od njega nema velika očekivanja. "Prije svega tražim od njega da javnost informira o tome da li je u ministarstvu bilo muljanja ili nije bilo", poručio je SDP-ov Branko Grčić.

Sindikatima koji oko referenduma s Pavićem nisu željeli komunicirati, novi ministar rada i mirovinskog sustava, Josip Aladrović, šalje poruku. "Dajmo im još vremena, dajmo nama još malo vremena da uđemo u to što je potrebno, istaknemo teme o kojima želimo komunicirati, siguran sam da ćemo naći neki zajednički jezik", kaže Aladrović.

Srdačan je bio oproštaj oproštaj između stare i nove ministrice demografije. A Vesna Bedeković tek što je stigla, već najavljuje prve poteze. "Već se vrše analize kako bismo dohodovni cenzus korigirali, odnosno, povećali", kaže Bedeković. O rokovima još uvijek ne želi govoriti, tek dodaje da se analize rade intenzivno.

Nada Murganić iskoristit će svoje zakonsko pravo - šest mjeseci primat će punu, a nakon toga još šest mjeseci pola plaće. Kaže - radila je zdušno. "Ne žalim za ničim. Nisam sigurno donijela pogrešne poteze koji su bili loši i koji bi štetili. A da li se moglo više i drugačije - sigurno je", kaže Murganić.

Misli to i Most koji očekuje reforme. "Ovi ministri nisu dovedeni radi toga, oni su dovedeni da pogase afere koje su trajale mjesecima - oni će taj vatrogasni posao, ja sam siguran, jako dobro odraditi", kaže Božo Petrov, predsjednik Mosta.

Ministri pred kojima su ozbiljni izazovi već uvjeravaju - počinju raditi od danas.