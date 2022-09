Šibenska sutkinja Maja Šupe, uhićena jučer u akciji USKOK-a zbog sumnje u primanje mita, poznata je po lekcijama koje je držala novinarima, ali i obitelji poginulih Talijana zbog kojih je Horvatinčić završio kod nje u sudnici.

Dok je u pratnji USKOK-ovih istražitelja u Splitu dolazila na ispitivanje, Maja Šupe, uhićena pod sumnjom da je primila 15.000 eura mita za oslobađajuću presudu Blažu Petroviću, ni u jednom trenu nije pogledala fotoreportere. Nakon ispitivanja, glava joj je umorno klonula na naslon sjedala. Zatvorila je oči.

Njena pojava nije odavala ni tračak samouvjerenosti koju je često pokazivala u sudnici. Video u kojem docira novinarima na početku drugog suđenja Tomi Horvatinčiću 2017. bio je viralan.

"Svi koji ste davali svoje mišljenje o ovom postupku i o meni osobno, ne znam odakle vam pravo na to. Zaista neobjektivno, nestručno s vaše strane. Puno je neistinitih činjenica koje ste iznosili. Pa se sa mnom bavila televizija, pa se sa mnom Provjereno bavilo. Pa su se sa mnom bavili portali. Pa su se sa mnom bavili pojedinačno novinari i novinarske kuće", žalila se Šupe.

Maja Šupe Foto: Duško Jaramaz/Pixsell

"Dakle, idemo ponovo u postupak. Vi radite svoj posao, a dopustite sudskom vijeću da radi svoj. O meni i mom radu neće prosuđivati novinari nego onaj tko je nadležan da ocjenjuje moj rad. To je Županijski sud, to je na kraju Vrhovni sud, o izvanrednim pravnim lijekovima, to je Ministarstvo pravosuđa, to je Državno sudbeno vijeće.

Novinari sigurno, uz dužno poštovanje, sigurno nećete ocjenjivati kvalitetu moga rada. Toliko od mene. Morala sam to kazati s obzirom da je državna odvjetnica počela govoriti bitnim povredama kaznenog postupka", govorila je dalje, a onda poentirala.

Povjerovala u sinkopu i poručila: "Nitko neće govoriti da je hrvatsko pravosuđe cirkus"

"Sigurna sam, uz dužno poštovanje, da nitko od vas ne zna što je bitna povreda odredaba kaznenog postupka. Pa se malo educirajte ako mislite pratiti kaznene rasprave", zaključila je Šupe.

U listopadu 2017. Šupe je Horvatinčića oslobodila krivnje za smrt bračnog para Salpietri jer mu je priznala sinkopu, odnosno kratkotrajni gubitak svijesti.

Iz doba tog suđenja datira još jedna snimka na kojoj urla u sudnici.

Tomislav Horvatinčić - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"Ja sam sućut dala na početku. Ovo je nezamisliv, strašan događaj, dvoje ljude je izgubilo živote. Ne može kazati sin pokojnika da je hrvatsko pravosuđe cirkus. I ne može onda pisati moje ime i prezime i sve ono što je uslijedilo nakon toga", rekla je.

"I ja nisam, dragi novinari, bijesna sutkinja kao što ste zadnji put naveli, koja se obrušila na novinare. Ja to zaista nisam. Ja sam profesionalac, ja sam sudac hrvatske države. Bijesna sutkinja nisam, kao što ste zadnji put napisali u novinama pa je Hrvatsko novinarsko društvo dalje komentiralo mene i moj rad i napisalo je da me narod izabrao i da ja odgovaram narodu. Nije pak tako", zaključila je.

Njena presuda Horvatinčiću je poništena. U trećem suđenju poduzetnik je proglašen krivim, uz kaznu zatvora od 4 godine i 10 mjeseci.