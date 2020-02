Nisu sve inauguracije jednake ni u svijetu. I dok je u Sjedinjenim Američkim Državama uobičajeno da na taj dan pjevaju najveće glazbene zvijezde, većina zemalja drži se tradicije - zborova i orkestara. Evo kako to izgleda, u usporedbi s onim što vidimo kod nas.

Himna u izvedbi Josipe Lisac i pijanista Zvjezdana Ružića na pianotronu bit će zasigurno jedan od najupečatljivijih trenutaka inauguracije.

"Ja se užasavam dosade, ja se užasavam da ponovim nešto što sam već napravila", rekla je Josipa Lisac 14. veljače 2019.

Očekuje se vokalna i vizualna ekstravagancija.

"Mislim da će možda biti nešto decentnija nego inače, ali u svakom slučaju sigurna sam da neće odustati niti od načina interpretacije niti od svog odijevanja. Jednom riječju, sve skupa će biti za pamćenje", misli dizajnerica Matija Vuica.

Kada su inauguracije u pitanju, najviše se pamte one američke. Donalda Trumpa većina celebrityja je bojkotirala, pa mu je himnu pjevala 16 godišnja Jackie Evancho.

Beyonce je to odradila za Baracka Obamu, no kako je sama priznala, učinila je to na playback.

Hrvatskoj divi Radojki Šverko playback ne treba. Predsjednica Grabar Kitarović željela je da joj ona otpjeva pjesmu "Ljubim te do bola". Ni tradicija nije zaboravljena. Dosad smo čuli Lado, zborove… Zbor Ivan Goran Kovačić i zbor HNK bili su traženi na prijašnjim inauguracijama. Stjepan Mesić, svoje stupanje na dužnost kao pravi Slavonac začinio je tamburašima, pa se i narod veselio.

Slične našim inauguracijama su one u susjednoj Srbiji. Odjeća uzvanika pomno se bira, ali ponekad i zasjeni događaj. U Sloveniji predsjednik priseže pred parlamentom pa je sve uniformirano i bez šušura.

Kad je Vladimir Putin u pitanju, sve je po strogim pravilima. Zajedničko većini spomenutih predsjednika je da su nakon inauguracije otišli među narod. U Sjedinjenim Državama se nakon svega slavlje nastavlja i nizom balova.

