Pred nama je vruć vikend, a osim uobičajenih savjeta koji se tiču izlaganja suncu, treba misliti i o hrani koju unosimo u organizam. Na visokim temperaturama lako je kvarljiva.

Osim pravilne pripreme, važno je pravilno i čuvati hranu, kako pripremljenu tako i svježu.

U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" o tome smo razgovarali sa stručnjakom, sanitarnim inženjerom Zdenkom Mlinarom.

Na koje namirnice treba posebno obratiti pozornost tijekom ovih vrućih mjeseci?

Ljeti gotovo sve namirnice postaju interesantne bakterijama, ali na neke treba posebno paziti. To su lako pokvarljive namirnice – meso, mlijeko, mliječni proizvodi, jaja, posebno sladoledi i kolači, zatim riba i školjkaši. Iznimno veliku pažnju treba posvetiti termičkoj obradi te hrane, pravilnoj pripremi te hrane. Danas je interesantno hranu što manje obrađivati, popularna je sirova hrana i to je dobro s nutritivne vrijednosti, ali može biti nezgodno s mikrobiološke strane.

Smije li se i koliko se vremena recimo pripremljena hrana smije čuvati na sobnoj temperaturi?

I smije i ne smije, ovisi o kojoj se hrani radi i koliko biste je eventualno dugo čuvali. U pravilu većina hrane jest pogodna za čuvanje. Nekakvu juhu, varivo možemo čuvati. Nakon pripreme je možemo spremiti u hladnjak pa po potrebi podgrijavati. Ali neka hrana nikako nije pogodna. Primjerice špinat zbog svog sadržaja nitrata. Zatim krumpir zbog škroba koji kasnije hlađenjem može doći u stanje koje izaziva probiotička svojstva. Riža može sadržavati sporogene mikroroganizme, pa oni mogu lučiti toksine. Neke namirnice možemo podgrijavati.

Koliko se puta hrana smije podgrijati?

Eventualno jednom. Ako imate neki veći sadržaj u loncu izvadite onoliko koliko mislite da ćete pojesti i to podgrijete.

Kako prepoznati trovanje hranom i kako si pomoći?

Trovanje hranom izaziva gastroenteritise, upale crijeva i želuca. Simptomi su poznati vjerujem većini ljudi. Jer - kome se to nije dogodilo? To su problemi sa želucem, bolovi u želucu, povraćanje, proljev, eventualno temperatura, glavobolja, nesvjestica. To su simptomi koji mogu biti ili sami prisutni ili ih biti više. Pomoći si možete tako što trebate voditi računa da unosite dovoljno tekućine u tijelo i većina simptoma će proći kroz nekoliko sati ili dana. Ako se simptomi poput visoke temperature ili proljev zadrže dulje od tri, četiri dana, potrebno je potražiti pomoć liječnika.

