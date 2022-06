Hoće li Vladina odluka da se na autocesti ne zamrzavaju cijene odvratiti vozače od korištenja autoceste? Pesimistični misle da će cijena doseći i 20 kuna.

"Sigurno će to dio vozača odvratiti da idu autocestom. Domaći vozači su i sada, tijekom ljetne sezone, izbjegavali autocestu zbog povećane cijene cestarine", rekao je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo.

Ističe da, ako tome sada pridodamo i 200-300 kuna koje bi mogli uštedjeti, sasvim sigurno je da će izabrati vožnju starom cestom.

"Našlo bi se za janjetinu", našalio se Čorkalo.

Što se tiče stranih vozača, oni će zasigurno dobivati upute od svojih autoklubova. Ako se i odluče na vožnju autocestom, moći će koristiti opciju da izađu na jednom od izlaza s autoceste, natoče gorivo na najbližoj pumpi uz izlaz i vrate se na autocestu", pojasnio je Čorkalo.

Stav stručnjaka je da je ovo vatrogasna mjera Vlade. "Projekcija je da bi ovako moglo trajati do kraja 8. ili početka 9. mjeseca i u tom periodu bi cijena goriva mogla rasti i do 17 kuna, a neki čak kažu i do 20. Nadamo se da se neće ostvariti projekcije najpesimističnijih", zaključio je Čorkalo.

