Definiran je izgled certifikata o cijepljenju, odnosno o covid-putovnici na razini Europske unije.

Kako je pojasnio Krunoslav Capak, šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i član Nacionalnog stožera civilne zaštite, certifikat će obavezno sadržavati ime i prezime cijepljene osobe, državu iz koje dolazi, ime cjepiva koje je korišteno, datum cijepljenja, serijski broj cjepiva te bar kod kojim će se moći očitavati podaci.

"Definiran je izgled certifikata o cijepljenju, no zasad se oni koriste samo u medicinske svrhe, a ne u svrhu prelasku granice. Sad se intenzivno razgovara i o korištenju certifikata za prelazak granice, sigurno će doći vrijeme kad će EU donijeti odluku, ali još postoji puno pitanja i kontroverzi", rekao je Capak te dodao kako zasad niti jedna zemlja EU nije donijela odluku o prelasku granice na temelju cijepljenja, ali postoje bilateralni dogovori.

I mi imamo neke bilateralne razgovore da međusobno priznamo certifikate o cijepljenju, dodao je Capak. Dodatno je pojasnio kako još uvijek ne postoje vizuali, nego dogovor na razini EU o sadržaju koji bi morao sadržavati certifikat, odnosno, kako se kolokvijalno zove, covid-putovnica.

"Postignut je dogovor o samom sadržaju certifikata. On treba sadržavati ime i prezime osobe, cjepivo koje je korišteno, datum cijepljenja i serijski broj cjepiva", objasnio je Capak.

Također, trebala bi biti navedena i država. S obzirom na to da se ide na smart rješenje, kaže Capak, trebat će do tri mjeseca da to profunkcionira.

Naime, još uvijek se na razini Unije razgovara hoće li građani koji su se cijepili dobiti smart kartice ili hoće li imati kod koji će se moći očitati na mobitelu, donosi Jutarnji list.