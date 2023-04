Tjednima je trajalo javno prepucavanje hoće li Vlada dopustiti Ini i PPD-u da kutinsku Petrokemiju prodaju turskom investitoru. Vlada je na kraju dozvolu dala, ali ta strateški važna kompanija i dalje ne proizvodi. Ni ne zna se kada će početi.

Operacija uspjela, pacijent i dalje na samrti. To je najkraći opis situacije u kutinskoj Petrokemiji. Nakon dugih pregovora Vlada je dopustila da tvrtku od PPD-a i Ine preuzme turski investitor. No, što dalje?

Više od godinu dana prošlo je otkad je posljednji put dim izlazio iz Petrokemijinog dimnjaka. Dolazak novog većinskog vlasnika iz Turske trebao bi biti prvi korak k ponovnoj uspostavi proizvodnje. No, kada će se to dogoditi? Na to pitanje nitko ne želi ili ne može dati precizan odgovor, kaže reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.

Turci će upravljanje Petrokemijom preuzeti kroz dva tjedna. Morali bi imati plan proizvodnje, s obzirom da to nije proces koji može početi preko noći.

"Prva stvar je osigurati količine plina za pokretanje te proizvodnje, osigurati financijska sredstva koja su potrebna za pokretanje takve proizvodnje, pripremiti pogone, energanu, odnosno pomoćne pogone koji prvi moraju krenuti", kaže Davor Rakić, povjerenik sindikata EKN Petrokemije.

Važnost Petrokemije nije floskula

Ipak, ako plan za to i postoji, novi investitori ga drže u tajnosti. Na medijske upite ne odgovaraju. No, vidio ga je resorni ministar Davor Filipović.

"Turska grupacija Jildirim se obvezala preuzeti sve one obveze koje su imali Ina i Prvo plinarsko društvo te realizirati sve što oni nisu realizirali. Prema tome dobrodošli su i svi očekujemo da Petrokemija što prije počne proizvoditi", poručuje Filipović.

Važnost Petrokemije nije floskula. Zapošljava 1300 ljudi i generira 30 posto proračuna Kutine. No, ona radi golemi prihod za Hrvatske željeznice i doslovno cijeli promet Luke Šibenik. A o važnosti dostupnosti gnojiva za poljoprivredu suvišno je i govoriti. Sve to ovisi o turskom planu.

Kakva budućnost čeka Petrokemiju nakon Vladine odluke? ''Ne isključujemo mogućnost blokade''

"Cjelokupna uprava Jildirim Grupe je bila ovdje. Oni su iznijeli svoje namjere s Kutinom, s Petrokemijom i inače s poslovanjem, proizvodnjom i trgovanjem mineralnim gnojivima. Sad je stvar izvršenja toga što je tamo rečeno", poručuje Rakić.

Hoće li se riječi doista i pretvoriti u djela bit će jasnije već u prvom tjednu svibnja.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.