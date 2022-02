Žičara Sljeme konačno je dobila sanitarnu dozvolu koju je do sada kočila - buka. Za dugoočekivanu gondolu ključna su, naravno, iduća dva tjedna - tijekom kojih bi trebala dobiti uporabnu dozvolu, a potom i dozvolu za rad Ministarstva prometa.

U Dnevniku Nove TV reporterka Barbara Štrbac pitala je direktora ZET-a Marka Bogdanovića kada će građani moći gondolom do Sljemena.

Reporterka kaže kako nedostaju još dva papira, no radi se o pukoj formalnosti. "Glavni papir koji kaže da žičara nije preglasna dobiven je danas. Treba dobiti još samo uporabnu dozvolu i konačno dozvolu Ministarstva prometa i onda bi konačno trebala proraditi", javila je Štrbac i pitala Bogdanovića kada bi se točno građani mogli provozati sljemenskom žičarom.

"Očekujemo da će uporabna dozvola biti izdana početkom idućeg tjedna. Nakon toga idemo prema Ministarstvu prometa sa zahtjevom za izdavanje dozvole za rad žičare što očekujemo da će se dogoditi u idućih, otprilike, dva tjedna", rekao je direktor ZET-a.

Do kraja velječe građani bi mogli na Sljeme žičarom, no pitanje je i koliko će to koštati, dodala je Štrbac. Bogdanović kaže da je izrada cjenika i njegova integracija u tarifni sustav ZET-a u završnoj fazi.

"Mogu samo reći da se pri izradi vodimo time da omogućimo što većem broju građana da koriste žičaru. Bit će nekoliko cjenovnih grupa karata i ja očekujem da ćemo izaći s tim podatkom u idućih 10-ak dana", rekao je Bogdanović.

Reporterka je pitala i hoće li karte biti za pojedinačnu vožnju ili će se moći kupovati na mjesečnoj i godišnjoj bazi, kao i hoće li skijaši imati neke privilegije. Bogdanović kaže da će se te kategorije uzeti u obzir. Direktor ZET-a smatra da će si četveročlana obitelj moći priuštiti odlazak na Sljeme više od jednom mjesečno.

